خرج من منزله مدفوعاً بحلم دخول عالم صناعة المحتوى، ولم يكن يعلم أن رحلته التي خطط خلالها للقاء صناع محتوى يتابعهم عبر «تيك توك» ستكون الأخيرة في حياته. فبعد ثلاثة أيام من اختفائه، عُثر على جثمان طالب مصري يبلغ من العمر 15 عاماً داخل إحدى الترع بمحافظة الشرقية، في واقعة أثارت صدمة واسعة.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، بدأت تفاصيل الواقعة عندما غادر الطالب، ويدعى «حسين. ر»، منزل أسرته متوجهاً إلى مركز منيا القمح، رغبة في لقاء عدد من صناع المحتوى والتعرف على تجاربهم، إلى جانب تصوير مقطع فيديو برفقتهم.

لكن رحلة البحث عن تجربة جديدة في عالم السوشيال ميديا انتهت باختفائه في ظروف غامضة، قبل أن تتلقى الأجهزة الأمنية بلاغاً بالعثور على جثمانه داخل ترعة بالقرب من قرية القبة التابعة لمركز منيا القمح.

وكشفت التحريات، بحسب التقارير المحلية، عن الاشتباه في تورط أشخاص التقى بهم الطالب خلال رحلته، حيث يُتهمون بالاعتداء عليه والاستيلاء على هاتفه المحمول ومبلغ مالي كان بحوزته.

وأشارت التحريات إلى أن المتهمين حاولوا إخفاء معالم الجريمة وتصوير الواقعة على أنها انتحار، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من ضبط ثلاثة أشخاص يعملون بأحد مخازن الورق ويقيمون في مركز منيا القمح.

وفي السياق ذاته، قررت نيابة منيا القمح حبس المتهمين الأربعة أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل الطالب وسرقة متعلقاته الشخصية، كما أمرت بتشريح الجثمان للوقوف على أسباب الوفاة وتحديد ملابساتها، مع التصريح بالدفن عقب استكمال الإجراءات القانونية.

ولا تزال التحقيقات مستمرة لكشف التفاصيل الكاملة للواقعة وتحديد المسؤوليات الجنائية للمتهمين.