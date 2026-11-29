في مشهد صادم، تحوّل لقاء بدا أنه فرصة لإنهاء خلاف قديم إلى جريمة قتل مأساوية، بعدما لقي شاب أردني يبلغ من العمر 24 عاماً مصرعه داخل ورشته في محافظة جرش شمالي الأردن، إثر تعرضه لطعنات قاتلة خلال جلسة جمعته بثلاثة أشخاص.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم الخميس الماضي، حين توجه الأشخاص الثلاثة إلى ورشة الشاب أحمد خالد أبو غالي، بدعوى تسوية خلاف يعود إلى نحو عامين، وفقاً لروايات شهود عيان.

وبحسب الروايات المتداولة، جلس الضيوف مع أحمد وتناولوا الطعام، قبل أن ينقلب اللقاء بصورة مفاجئة إلى اعتداء عنيف، إذ تعرض لأربع طعنات بأداة حادة في مناطق متفرقة من جسده، شملت القلب والكلى والخاصرة، فيما فرّ المعتدون من المكان.

وتحدثت إحدى الروايات عن تعرض الضحية للخنق على يد أحد المعتدين، بينما تولى آخر طعنه، إلا أن تفاصيل الأدوار المنسوبة لكل شخص لم تُحسم رسمياً حتى الآن.

وعلى الفور، نُقل أحمد إلى مستشفى جرش الحكومي، حيث خضع لمحاولة إنقاذ عاجلة عبر جراحة دقيقة، لكنه فارق الحياة داخل غرفة العمليات متأثراً بإصاباته البالغة.