لم تدم فرحة مهاجر سلفادوري بفوزه بجائزة مليون دولار طويلاً، إذ تحوّل احتفاله بالحظ السعيد إلى سبب لوقوعه في قبضة سلطات الهجرة الأمريكية، بعد أن كشفت صورة نشرها منظمو اليانصيب عن هويته ومكان وجوده.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أرييل أنطونيو فيلاسكيز-موراليس، المقيم في مدينة بوسطن بولاية ماساتشوستس، الذي فاز في 18 نوفمبر/تشرين الثاني بجائزة قدرها مليون دولار، بعد شرائه بطاقة يانصيب بقيمة 10 دولارات فقط.

وبعد ثلاثة أيام، نشرت إدارة اليانصيب في ماساتشوستس صور الفائزين عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر فيلاسكيز-موراليس مبتسماً وهو يحمل شيكاً ضخماً بقيمة جائزته.

لكن الصورة التي وثّقت لحظة انتصاره سرعان ما تحولت إلى نقطة فاصلة في حياته، بعدما لفتت انتباه مسؤولي إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، الذين ألقوا القبض عليه في شرق بوسطن يوم الثلاثاء 24 نوفمبر/تشرين الثاني، عقب مطاردة سيراً على الأقدام.

وأكدت إدارة الهجرة، في تصريحات لصحيفة «The Herald»، أن توقيفه جاء على خلفية وضعه القانوني داخل الولايات المتحدة.

وبحسب بيان الإدارة، دخل فيلاسكيز-موراليس الأراضي الأمريكية بصورة غير قانونية عبر الحدود مع ولاية تكساس عام 2013، وصدر بحقه في العام التالي أمر بالترحيل من قاضٍ مختص بشؤون الهجرة، إلا أنه بقي داخل البلاد ولم يغادرها.

وهكذا، انتهت فرحة الفوز بالجائزة التي حصل عليها مقابل 10 دولارات بمواجهة الاعتقال، في واقعة تحولت فيها صورة الاحتفال بمليون دولار إلى خيط قاد صاحبه إلى سلطات الهجرة.