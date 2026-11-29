لا تقتصر آثار الضغوط المالية على القدرة على تلبية الاحتياجات اليومية، بل تمتد إلى ساعات النوم وانتظامها، إذ كشفت دراسة حديثة أن الأشخاص الأكثر استقراراً من الناحية الاقتصادية ينامون فترات أطول، ويشهدون تفاوتاً أقل في مدة نومهم مقارنة بغيرهم.

واعتمدت الدراسة، المنشورة في مجلة «جاما نتورك أوبن»، على بيانات أكثر من 12 ألف مشارك، باستخدام أجهزة قابلة للارتداء لرصد النوم، بدلاً من الاعتماد على التقديرات الشخصية للمشاركين، وفقاً لصحيفة «واشنطن بوست».

وتتوافق النتائج مع تحليل أجرته مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة عام 2015، أظهر أن 35% ممن تقل دخولهم عن خط الفقر الفيدرالي ينامون أقل من 6 ساعات ليلاً، مقابل 27% ممن تتجاوز دخول أسرهم ثلاثة أضعاف خط الفقر.

ضغوط مالية وصحية

ولا تتوقف الفجوة بين أصحاب الدخول المرتفعة والمنخفضة عند ساعات النوم، إذ يعيش الرجال ضمن فئة أعلى 1% دخلاً في الولايات المتحدة، في المتوسط، 15 عاماً أكثر من نظرائهم ضمن فئة أدنى 1% دخلاً، فيما يبلغ الفارق نحو 10 أعوام لدى النساء.

وترتبط هذه الفجوة بعوامل عدة، منها تفاوت فرص الحصول على الرعاية الصحية، وانعدام الأمن الغذائي والسكني، والتوتر، والتلوث البيئي.

وأوضحت أستاذة علم الأوبئة في جامعة إيموري، وإحدى مؤلفات الدراسة، داينا جونسون، أن سوء النوم يرتبط بتدهور صحة القلب والأوعية الدموية والسمنة وارتفاع ضغط الدم والسكري، إضافة إلى مؤشرات بحثية حديثة تربطه بارتفاع خطر الإصابة بالسرطان.

لماذا ينام الفقراء أقل؟

وأشارت أستاذة الطب الوقائي في جامعة ستوني بروك، لورين هيل، التي لم تشارك في الدراسة، إلى أن القلق بشأن تأمين الاحتياجات الأساسية للأسرة أو الوصول إلى العمل يجعل الاسترخاء والنوم أكثر صعوبة.

وتواجه الأسر منخفضة الدخل تحديات أخرى قد تؤثر في جودة النوم، بينها العيش في مناطق يكثر فيها الضجيج والتلوث، والعمل وفق جداول زمنية متغيرة، فضلاً عن ارتباط ارتفاع مستويات تلوث الهواء بزيادة احتمالات الإصابة بانقطاع النفس أثناء النوم.

ومع ذلك، لا تتفق جميع الأبحاث على العلاقة بين ارتفاع الدخل وزيادة ساعات النوم، إذ توصل بعض الاقتصاديين إلى أن ارتفاع الأجور قد يدفع الأشخاص إلى العمل ساعات إضافية على حساب راحتهم.

زيادة خطر الوفاة المبكرة

وأظهرت أبحاث سابقة أن النوم أقل من 7 ساعات ليلاً يرتبط بارتفاع خطر الوفاة المبكرة بنسبة 14%، مقارنة بالنوم من 7 إلى 8 ساعات، فيما ارتبط النوم لأكثر من 9 ساعات أيضاً بارتفاع مخاطر الوفاة، وهو ما يُرجح ارتباطه بالأمراض المزمنة.

من جانبه، أوضح مدير برنامج أبحاث النوم والصحة في جامعة أريزونا، مايكل غراندنر، أن عدم الحصول على نوم كافٍ ومنتظم يؤدي إلى تراكم ما يُعرف بـ«دين النوم»، ناصحاً من يعانون نقصاً مزمناً في النوم بالالتزام بمواعيد ثابتة للنوم والاستيقاظ، حتى إذا تعذر الحصول على ساعات كافية.

كما أوصى بمغادرة السرير مؤقتاً عند مواجهة صعوبة في النوم والانشغال بنشاط آخر، لتجنب ارتباط السرير ذهنياً بالتوتر والقلق.