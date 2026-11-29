لقي 6 أشخاص مصرعهم، بينهم رجل وزوجته وطفلهما، في تصادم مروع بين سيارتين بمحافظة ديالى شرقي العراق، مساء السبت، أسفر عن احتراق مركبتين وانقلاب إحداهما داخل مجرى نهر.

ووقع الحادث في منطقة الشيخ بابا على الطريق الرابط بين جلولاء وكلار، شمال شرقي المحافظة، إثر اصطدام سيارة من نوع مرسيدس بأخرى من نوع نيسان باترول، ما أدى إلى اشتعال النيران في المركبتين وسقوط عدد من الضحايا.

وقال مدير الدفاع المدني في المنطقة، أحمد علي، إن الحادث تسبب في احتراق إحدى السيارتين وانقلابها داخل مجرى نهر، موضحا أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد النيران وانتشال جثتين من موقع الحادث، فيما استمرت عمليات البحث لانتشال جثة ثالثة من المياه.

وأضاف أن سائق السيارة الثانية أصيب بجروح جراء التصادم، فيما أفاد مدير مستشفى جلولاء، محمد متعب، بأن المستشفى استقبل جثامين 3 أشخاص، بينهم رجل وامرأة وطفل، ينتمون إلى أسرة واحدة.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن الضحايا الستة من مدينة بعقوبة، مركز محافظة ديالى، فيما لم تتضح بعد جميع التفاصيل المتعلقة بظروف التصادم والأسباب التي أدت إلى وقوعه.

وفي تطور لاحق، ألقت القوات الأمنية القبض على سائق المركبة الثانية، بعد إصابته في الحادث، وذلك في إطار التحقيقات الجارية لكشف ملابساته وتحديد المسؤوليات، وفق مصدر أمني.

وتعد حوادث الطرق من أبرز التحديات المرورية في العراق، في ظل تكرار الحوادث المميتة على الطرق الخارجية والرابطة بين المدن، وما تسببه من خسائر بشرية، وسط دعوات متواصلة لتعزيز إجراءات السلامة المرورية، ومراقبة السرعات والالتزام بقواعد القيادة وصيانة المركبات.

ولا تزال ملابسات الحادث وأسبابه الفنية والمرورية قيد التحقيق، في انتظار ما ستكشف عنه الجهات المختصة بشأن كيفية وقوع التصادم ومسؤولية السائقين.