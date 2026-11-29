تكشف التغيرات التي تطرأ على لون الأظافر وشكلها أحياناً عن اضطرابات صحية تتجاوز الجانب الجمالي، خصوصاً عندما تظهر بصورة مفاجئة أو تستمر لفترات طويلة دون أسباب واضحة، ما يجعل فحص الأظافر جزءاً مهماً من التقييم الطبي لبعض الحالات.

وترتبط اصفرار الأظافر في بعض الحالات بالعدوى الفطرية، خصوصاً عندما يصاحبه ازدياد سماكتها أو تغير ملمسها، فيما قد تظهر بقع داكنة نتيجة إصابات موضعية أو تجمع الدم تحت الظفر.

وتتعدد أسباب تغير لون الأظافر، لتشمل تأثيرات بعض الأدوية والتعرض للمواد الكيميائية واضطرابات صحية أخرى، غير أن اللون وحده لا يكفي لتشخيص مرض معين.

ويولي أطباء الجلدية اهتماماً خاصاً بظهور خطوط بنية أو سوداء جديدة في ظفر واحد، خصوصاً عند اتساعها تدريجياً أو امتداد التصبغ إلى الجلد المحيط بالظفر، لاستبعاد احتمالات الإصابة بسرطان الجلد الميلانيني تحت الظفر، رغم وجود أسباب حميدة عديدة لهذه التغيرات.

وتبرز أهمية مراقبة الأظافر بصورة دورية، ومراجعة الطبيب عند استمرار التغيرات أو اقترانها بألم أو تورم، بدلاً من الاكتفاء بإخفائها بالمستحضرات التجميلية.