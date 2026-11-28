أعلنت المعارضة في ميانمار مقتل 30 شخصاً على الأقل، بينهم رضيع وتلاميذ، في غارة جوية شنها الجيش على مدرسة ومجمع ديني بقرية خاضعة لسيطرة المعارضة وسط البلاد.

ونقلت وكالة «رويترز»، (السبت)، عن بيان مشترك لحكومة الوحدة الوطنية المعارضة والسلطات المؤقتة في إقليم ماغواي، أن الهجوم وقع (الخميس) في بلدة سينباونغوي، واستهدف مدرسة ومجمع دير خلال مراسم دينية، باستخدام قنابل جوية وقذائف مدفعية وطائرات مسيرة.

وقال المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية، ناي فون لات، وشاهد من سكان القرية، إن أكثر من 20 مدنياً، بينهم نساء وأطفال، قتلوا في الهجوم، إلى جانب تسعة مقاتلين من قوات المعارضة، لترتفع الحصيلة الإجمالية المعلنة إلى 30 قتيلاً على الأقل.

وأضافت شبكة «PVTV» التابعة للمعارضة أن الهجوم أسفر أيضاً عن إصابة 21 مدنياً، بينهم 14 طفلاً وست نساء، فضلاً عن تضرر مباني المدرسة والدير.

وبحسب البيان المشترك، استخدمت القوات المهاجمة أربع قنابل جوية زنة الواحدة 500 رطل، و12 قذيفة مدفعية، إضافة إلى سبع طائرات مسيرة انتحارية.

وقال أحد سكان القرية إن المنطقة لم تشهد اشتباكات وقت وقوع القصف، مشيراً إلى أن مقاتلي المعارضة كانوا يمرون بها من حين إلى آخر، دون وجود مواجهات عسكرية نشطة في محيط المدرسة وقت الهجوم.

وفي المقابل، ذكرت قنوات موالية للجيش عبر تطبيق «تلغرام» أن الغارة استهدفت حفل تخرج وتجمعاً لمقاتلي المعارضة، ولم يصدر الجيش بياناً رسمياً بشأن الواقعة حتى ظهر (السبت)، كما لم ترد الحكومة على طلب «رويترز» التعليق.

وأدانت السلطات المعارضة الهجوم، ووصفته بأنه جريمة حرب وانتهاك لاتفاقيات جنيف، معلنة جمع الأدلة تمهيداً لاستخدامها في إجراءات قانونية دولية محتملة. غير أن وكالة «رويترز» أشارت إلى أنها لم تتمكن من التحقق بصورة مستقلة من حصيلة الضحايا أو تفاصيل الهجوم.

ويأتي القصف في ظل تصاعد المواجهات المسلحة في ميانمار، التي تشهد حرباً أهلية منذ استيلاء الجيش على السلطة في فبراير 2021، وإطاحته بالحكومة المدنية واعتقال قياداتها، وهو ما دفع قوى معارضة ومجموعات مسلحة إلى حمل السلاح ضد الحكم العسكري.

وتشير تقديرات أوردتها «رويترز» إلى أن الحرب أودت بحياة نحو 100 ألف شخص، فيما تجاوز عدد النازحين 3.5 مليون، وسط أزمة إنسانية متفاقمة. وذكر تقرير لليونيسف أن عدد النازحين داخلياً في البلاد اقترب من 3.8 مليون شخص بحلول يونيو 2026، وأن 16.2 مليون شخص، بينهم 4.9 مليون طفل، كانوا بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

ويأتي الهجوم بعد أيام من حكم أصدرته محكمة العدل الدولية في 19 نوفمبر الجاري، خلص إلى مسؤولية ميانمار عن ارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا خلال العمليات العسكرية التي شهدها شمال ولاية راخين عام 2017، في القضية التي رفعتها غامبيا بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.