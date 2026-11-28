احتفت باكستان بوصول أول رائد فضاء من مواطنيها إلى الفضاء، بعد انطلاق محمد زيشان علي في مهمة إلى محطة الفضاء الصينية، في خطوة وصفها رئيس الوزراء شهباز شريف بأنها إنجاز وطني ومحطة مهمة في مسار العلاقات الوثيقة بين إسلام آباد وبكين.

وأجرى شريف، (السبت)، اتصالاً عبر الفيديو مع علي، بمشاركة قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، من مقر وكالة الفضاء الباكستانية، لتهنئته على الرحلة التي انطلق فيها برفقة رائدي الفضاء الصينيين تانغ هونغبو وو يي، على متن مركبة فضائية أُطلقت من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غربي الصين.

ويُعد علي أول رائد فضاء أجنبي يشارك في تاريخ برنامج الرحلات الفضائية المأهولة الصيني، وجاءت مشاركته تنفيذاً لاتفاق أبرمته باكستان والصين في فبراير 2025، فيما يتضمن برنامج المهمة إجراء أكثر من 90 تجربة علمية واختباراً تقنياً.

وقال شريف، خلال الاتصال الذي بثته وسائل الإعلام، مخاطباً رائد الفضاء الموجود على متن المحطة الفضائية، إن هذا اليوم يمثل مناسبة عظيمة للمشاركين في الاتصال ولـ240 مليون باكستاني.

وأضاف: «أقدم لك أحر التهاني بمناسبة أن تصبح أول رائد فضاء باكستاني يدور حول الأرض»، بينما ظهر علي مرتدياً العلم الباكستاني على صدره.

تعاون باكستاني صيني يفتح آفاقاً جديدة في الفضاء

وأكد رئيس الوزراء الباكستاني أن المهمة الصينية تفتح فرصاً جديدة أمام الشباب في بلاده بمجالات العلوم والتكنولوجيا، معرباً عن أمله في أن تمهد الطريق أمام مشاركة مزيد من الباكستانيين في الرحلات الفضائية خلال السنوات المقبلة.

ووجه شريف الشكر إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ، تقديراً لدوره في إتاحة مشاركة باكستان في المهمة، مشيراً إلى أن الرحلة تتزامن مع الذكرى الخامسة والسبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وشدد على أن رحلة علي تعكس إيمان باكستان بضرورة استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية وخدمة البشرية، مؤكداً أن التجارب التي يجريها بالتعاون مع زملائه الصينيين لن تقتصر فوائدها على بلاده، بل ستسهم في إثراء المعرفة العلمية للمجتمع الدولي.

وقال شريف إن الشعب الباكستاني ينتظر عودة رائد الفضاء إلى وطنه سالماً، مشيراً إلى أن المهمة من المقرر أن تستمر لمدة تصل إلى 10 أيام.

من جانبه، هنأ قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، علي على هذا الإنجاز، معرباً عن فخره بوصول أحد أفراد القوات المسلحة إلى الفضاء، وتحقيق هذه الخطوة التي وصفها بالإنجاز الكبير.

تجربة باكستانية سابقة في الرحلات الفضائية

وسبق للمغامرة الباكستانية نميرة سليم أن سافرت إلى الفضاء عام 2023، بعد شرائها تذكرة للمشاركة في رحلة تجارية تابعة لشركة «فيرجن غالاكتيك»، إلا أن وجودها في الفضاء اقتصر على بضع دقائق.

وتختلف مشاركة علي عن تلك التجربة، إذ تأتي ضمن مهمة فضائية مأهولة إلى محطة الفضاء الصينية، وتشمل إجراء عشرات التجارب العلمية والاختبارات التقنية، في إطار التعاون بين البلدين.