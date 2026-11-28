كشفت دراسة أمريكية حديثة عن ارتباط الاستقرار المالي بمدة النوم وانتظامه، مشيرة إلى أن الأشخاص الذين يتمتعون بظروف اقتصادية مستقرة يحصلون على ساعات نوم أطول وأكثر انتظاماً، مقارنة بمن يواجهون صعوبات مالية.

واعتمدت الدراسة، المنشورة في الدورية الطبية «JAMA Network Open»، على تحليل بيانات 12,403 مشاركين، باستخدام أجهزة إلكترونية قابلة للارتداء لرصد أنماط النوم ومتابعتها على مدى ستة أشهر على الأقل.



الظروف الاقتصادية

وأظهرت نتائج الدراسة أن الاستقرار الاقتصادي كان العامل الأكثر ارتباطاً بمدة النوم وانتظامه، من بين مجموعة من العوامل الاجتماعية التي تناولها الباحثون، إذ ارتبط بزيادة متوسط مدة النوم اليومية بنحو 11 دقيقة، إلى جانب انخفاض التفاوت في ساعات النوم من يوم إلى آخر.

وتسلط النتائج الضوء على أهمية الظروف الاقتصادية والاجتماعية في تقييم صحة النوم، وعدم الاقتصار على دراسة العادات والسلوكيات الفردية.

وأوضح الباحثون أن النتائج تكشف عن وجود ارتباط بين الاستقرار المالي وأنماط النوم، دون إثبات علاقة سببية مباشرة بين انخفاض الدخل وقلة النوم، ما يستدعي إجراء المزيد من الدراسات لفهم تأثير الظروف المعيشية في صحة الإنسان وجودة نومه.