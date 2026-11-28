كشفت دراسة علمية حديثة، نُشرت في مجلة Allergy العلمية تحت عنوان «أصول الحساسية: فرضية خارجية المنشأ قائمة على الطاقة الحيوية»، عن احتمال وجود سبب بيولوجي غير معروف وراء الإصابة بأمراض الحساسية، يتمثل في خلل إنتاج الطاقة داخل الخلايا المسؤولة عن حماية الجسم، وليس في الجهاز المناعي وحده كما ظل الاعتقاد الطبي سائداً لعقود.

وطرح الباحثون هذه الفرضية لتفسير انتشار أمراض مثل الإكزيما والربو وحساسية الطعام بين الأطفال، مع التأكيد على أنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من الاختبارات لإثباتها.

وقاد البحث البروفيسور بيتر سميث، اختصاصي المناعة السريرية بكلية الطب وطب الأسنان في جامعة غريفيث الأسترالية، حيث حلل فريقه مجموعة واسعة من البيانات البيولوجية والجزيئية المتعلقة بالحساسية، وصفها الباحثون بأنها الأكبر من نوعها حتى الآن.

وشملت الدراسة 116 مجموعة من الدراسات القائمة على المقارنة بين الحالات والأشخاص الأصحاء، و3,776 مريضاً، إلى جانب 2,164 مجموعة بيانات، بهدف رصد العمليات البيولوجية المرتبطة بتطور أمراض الحساسية. واعتمد الباحثون على منهج متعدد الأوميكس، يجمع أنواعاً مختلفة من البيانات الجزيئية لتقديم صورة أكثر شمولاً للآليات التي تقف وراء المرض.

هل تبدأ الحساسية من خارج الجهاز المناعي؟

تشير الفرضية الجديدة إلى أن أمراض الحساسية قد تبدأ بخلل في إنتاج الطاقة داخل الميتوكوندريا، وهي تراكيب دقيقة داخل الخلايا مسؤولة عن توليد معظم الطاقة اللازمة لأداء وظائفها.

وتوجد الخلايا الظهارية التي تعتمد على هذه الطاقة في الأسطح الواقية للجسم، بما في ذلك الجلد والأمعاء والأنف والرئتين والمريء، وتؤدي دوراً أساسياً في منع تسلل العوامل الضارة، وإصلاح الأنسجة، والتعامل مع التهديدات البيئية.

وقال سميث إن الاعتقاد السائد طوال 60 عاماً كان يفترض أن الحساسية تبدأ من الجهاز المناعي، وأن تضرر الحواجز الواقية للجسم يأتي نتيجة لذلك، لكن نتائج البحث تطرح احتمال حدوث العكس.

وأوضح أن الخلايا المسؤولة عن تشكيل هذه الحواجز قد تعجز عن تلبية احتياجاتها من الطاقة ومواجهة الضغوط البيئية الحديثة، فتطلق إشارات تحذيرية بصورة مبالغ فيها، قبل أن تبدأ الاستجابات المناعية التي تظهر لاحقاً في صورة أعراض الحساسية.

ويرى الباحثون أن هذه الفرضية قد تساعد في تفسير إصابة بعض الأطفال بمجموعة من الحالات المرتبطة بالحساسية، مثل الإكزيما وحساسية الطعام وحمى القش والربو.

أدلة على أزمة طاقة داخل الخلايا

وجاءت أبرز الأدلة التي استند إليها الباحثون من مرضى التهاب المريء اليوزيني، وهو مرض تحسسي مزمن يسبب التهاباً في المريء، الأنبوب الذي ينقل الطعام من الفم إلى المعدة.

ورصد الفريق انخفاضاً في نشاط الآليات البيولوجية المسؤولة عن التخلص من الميتوكوندريا التالفة لدى المرضى في المجموعات البحثية المستقلة الثلاث عشرة التي شملها التحليل.

وتُعرف عملية التخلص من الميتوكوندريا المتضررة باسم «الالتهام الذاتي للميتوكوندريا» (Mitophagy)، وهي آلية مهمة لإعادة تدوير مكونات الخلايا والحفاظ على كفاءة مصادر إنتاج الطاقة بداخلها.

كما اكتشف الباحثون اضطرابات في الحاجز الواقي للجلد وفي أنظمة الدفاع المضادة للأكسدة لدى المصابين بالإكزيما، حتى في مناطق جلدية لم تظهر عليها علامات التهاب.

لكن هذه المؤشرات لم تظهر بصورة متطابقة في جميع أمراض الحساسية؛ إذ لم يجد الفريق النمط البيولوجي نفسه بشكل واضح لدى المصابين بالربو المستقر أو الزوائد الأنفية، بينما ظهرت أدلة جزئية عليه لدى مرضى حمى القش.

هل تسهم أنماط الحياة الحديثة في انتشار الحساسية؟

ويرجح الباحثون أن عدداً من العوامل البيئية والغذائية المرتبطة بالحياة الحديثة قد يجتمع ليؤثر في قدرة الخلايا الواقية على إنتاج الطاقة وأداء وظائفها بصورة طبيعية.

ومن بين العوامل المحتملة التي أشار إليها البحث: الأنظمة الغذائية الغنية بالأطعمة المصنعة، وتلوث الهواء، والمواد البلاستيكية الدقيقة، والمنظفات، وتراجع استهلاك الألياف الغذائية، والتعرض للمضادات الحيوية في مراحل مبكرة من العمر.

وقال نيك ويست، الأستاذ المشارك في جامعة غريفيث وأحد المشاركين في الدراسة، إن أمراض الحساسية ارتبطت على مدار سنوات طويلة بمجموعة واسعة من الأسباب المحتملة، لكن تفسيراً بيولوجياً واحداً قادراً على توضيح الزيادة الكبيرة في معدلات الإصابة خلال جيل واحد ظل بعيد المنال.

وأضاف أن الفرضية الجديدة قد تساعد أيضاً في تفسير عودة أعراض الحساسية بعد التوقف عن العلاج، رغم نجاح الأدوية في السيطرة عليها خلال فترة استخدامها.

وأوضح ويست أن الالتهاب، بعد ظهوره، يمكن أن يلحق مزيداً من الضرر بالحاجز الواقي للجسم، بما يخلق دائرة متكررة من الخلل؛ إذ تؤدي الخلايا المتضررة إلى تحفيز الاستجابة المناعية، ثم يزيد الالتهاب بدوره من تدهور الحاجز.

وبحسب الباحثين، فإن العلاجات المتاحة حالياً تستهدف غالباً المراحل اللاحقة من هذه العملية، أي الالتهاب والاستجابة المناعية، ولا تعالج بالضرورة الخلل المفترض في مصدر الطاقة داخل الخلايا.

اختبار الفرضية قبل ظهور الحساسية لدى الأطفال

وشدد البروفيسور بيتر سميث على أن نتائج الدراسة لا تمثل تفسيراً نهائياً ومثبتاً لأسباب الحساسية، وإنما تطرح فرضية علمية تحتاج إلى مزيد من الاختبارات والتحقق.

وقال إن الخطوة المقبلة تتمثل في قياس كفاءة هذه الخلايا بصورة مباشرة لدى الرضع قبل ظهور أعراض الحساسية، لمعرفة ما إذا كان الخلل في الميتوكوندريا يسبق الإصابة بالمرض أم يظهر نتيجة الالتهاب والتغيرات المصاحبة له.