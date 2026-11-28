أعلن وزير السياسة الإقليمية الإسباني أنخيل فيكتور توريس، اليوم (السبت)، ارتفاع حصيلة ضحايا حادثة قارب يقل مهاجرين قبالة جزيرة «إل هييرو»، التابعة لجزر الكناري الإسبانية، إلى 14 قتيلاً، عقب عملية إنقاذ جرت أمس (الجمعة).

وأكد توريس، عبر منصة «إكس»، أن السلطات تحققت مساء أمس من وفاة 14 مهاجراً كانوا على متن القارب الذي وصل إلى جزيرة إل هييرو.

وتشهد الجزيرة، التي يبلغ عدد سكانها نحو 12 ألف نسمة، منذ أسابيع عدة تدفقاً متزايداً للمهاجرين الوافدين بحراً من القارة الأفريقية، ما دفع السلطات إلى إعلان حالة الطوارئ مطلع نوفمبر الجاري.

وتأتي الحادثة في ظل استمرار رحلات الهجرة البحرية باتجاه جزر الكناري عبر المحيط الأطلسي، رغم المخاطر التي تواجه المهاجرين خلال محاولاتهم الوصول إلى الأراضي الأوروبية.