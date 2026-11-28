أثار مقطع فيديو متداول في مصر جدلاً، بعدما أظهر شخصين يؤديان الصلاة في منتصف الطريق الدائري، وسط حركة السيارات، في مشهد تسبب في إعاقة السير وتعريضهما ومستخدمي الطريق للخطر.

وأظهر المقطع توقف سيارة في أحد المسارات ونزول الشخصين منها لأداء الصلاة، فيما وقف شاب بالقرب منهما.

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن الأجهزة الأمنية في الجيزة تفحص المقطع المتداول، لتحديد هوية الشخصين وكشف ملابسات الواقعة ومكانها وتوقيتها، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة.