في واحدة من أكثر القضايا إثارة للصدمة في كينيا، أدانت محكمة كينية، أمس (الجمعة)، الداعية بول ماكنزي، زعيم طائفة دينية متطرفة، بتهمة القتل غير العمد على خلفية وفاة 123 من أتباعه، بعدما دفعهم إلى تجويع أنفسهم وأطفالهم حتى الموت، اعتقادًا منهم أن ذلك سيمكنهم من الوصول إلى الجنة قبل نهاية العالم.

وتُعد هذه الإدانة أحدث تطور قضائي في قضية مجزرة غابة شاكاخولا، التي كشفت عن واحدة من أكثر المذابح المرتبطة بالطوائف الدينية دموية في العصر الحديث، وأسفرت عن مئات الضحايا، بينهم أعداد كبيرة من الأطفال.

ويواجه ماكنزي بالفعل عقوبة بالسجن لمدة 200 عام، صدرت بحقه في وقت سابق من الشهر الجاري، بعد إدانته بقتل نحو 200 طفل، إلى جانب إدانته في قضايا أخرى تتعلق بالقسوة على الأطفال والاعتداء والتطرف وجرائم مرتبطة بالإرهاب.

أوامر بالتجويع حتى الموت

وكان ماكنزي يقود كنيسة مسيحية ذات توجهات متطرفة، تتبنى أفكارًا تتعلق بنهاية العالم، داخل غابة تقع بالقرب من الساحل المطل على المحيط الهندي في كينيا.

وأقنع أتباعه بأن الامتناع عن تناول الطعام، هم وأطفالهم، حتى الموت سيقودهم إلى الجنة قبل نهاية العالم، فيما كشفت التحقيقات عن ظروف مروعة لوفاة الضحايا، إذ يُشتبه في أن بعض الأطفال دُفنوا أحياء، بينما أُلقي آخرون في مراحيض الحفر.

وخلال تلاوته الحكم أمام المحكمة في مدينة مومباسا، قال القاضي أليكس إيثوكو إن ماكنزي أصدر تعليمات لأتباعه بالصيام حتى الموت، وحدد الترتيب الذي يموتون وفقًا له، ووجّه المؤمنين إلى الانتقال لأماكن منعزلة لممارسة الصيام، كما شارك في الأحداث التي أعقبت تلك الوفيات.

وكان ماكنزي قد دفع ببراءته من تهمة القتل غير العمد، فيما أعلن أحد محاميه عزمه الطعن على الحكم بعد صدور العقوبة.



وبدأت تفاصيل المأساة تتكشف تدريجيًا اعتبارًا من أبريل 2023، عندما ظهرت أدلة على الوفيات الجماعية داخل غابة شاكاخولا، قبل أن تتسع عمليات البحث عن الضحايا وتكشف عن حجم الكارثة.

وتشير التقديرات إلى أن عدد الضحايا المحتملين بلغ نحو 500 شخص، في حين تضمنت القضية اتهامات بوقوع انتهاكات مروعة بحق الأطفال وأتباع الطائفة، الذين خضعوا لتوجيهات زعيمها المتطرفة.

وأثارت القضية صدمة واسعة داخل كينيا، ودفعت إلى مطالبات بتشديد الرقابة على الجماعات الدينية، لمنع استغلال المعتقدات الدينية في ممارسة العنف أو دفع الأتباع إلى تعريض حياتهم وحياة أطفالهم للخطر.

وفي عام 2023، أعلن الرئيس الكيني وليام روتو تحمله المسؤولية، بصفته رئيس الدولة، عن إخفاق الحكومة في منع وقوع الوفيات، في إشارة إلى حجم الانتقادات التي واجهتها السلطات بسبب عدم التدخل في الوقت المناسب.

مذابح أخرى باسم نهاية العالم

وتعيد مجزرة شاكاخولا إلى الأذهان حوادث جماعية أخرى ارتبطت بطوائف تبنت أفكارًا متطرفة عن نهاية العالم، من بينها مقتل أكثر من 700 شخص في أوغندا عام 2000 على يد طائفة دينية، فضلًا عن مجزرة وقعت في غيانا عام 1978، عندما أمر زعيم طائفة أمريكي أكثر من 900 شخص بتناول السم، ما أدى إلى وفاتهم.