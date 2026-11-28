استنفرت أربع محافظات عراقية طواقمها الصحية والتربوية لمواجهة مرض التهاب السحايا، عقب تسجيل 15 حالة وفاة و361 إصابة في محافظة واسط، وسط إجراءات وقائية مشددة وتعطيل للدراسة للحد من انتشار المرض.

وأعلنت محافظة واسط، الواقعة جنوب شرقي العاصمة بغداد، حالة الطوارئ، فيما سجلت محافظة ديالى ثماني إصابات بين الأطفال، واتخذت محافظتا الأنبار والبصرة إجراءات استباقية لمنع انتشار المرض في المؤسسات التعليمية والصحية.

وعقد محافظ واسط علي حسن سليمون اجتماعاً موسعاً مع مسؤولي الدوائر الصحية والتربوية والخدمية والأمنية، لبحث سبل الحد من انتشار المرض، مؤكداً أن «أرواح المواطنين خط أحمر».



تعطيل الدراسة

ووجّه المحافظ بتشكيل لجان وفرق صحية ميدانية لمتابعة المدارس والمقاهي والأماكن العامة، وتعقيم المياه بالكلور، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود الميدانية، معلناً تعطيل الدراسة يومي الأحد والاثنين في جميع مدارس المحافظة حفاظاً على سلامة الطلاب.

من جانبه، أكد مدير عام صحة واسط توفر العلاجات والمستلزمات الطبية، وجاهزية المؤسسات الصحية للتعامل مع حالات الإصابة، تزامناً مع إعلان وفد من وزارة الصحة العراقية تسجيل 15 وفاة و361 إصابة بالمرض.

وفي محافظة ديالى، كشف مصدر طبي عن تسجيل ثماني إصابات بالتهاب السحايا بين الأطفال، الذين يتلقون العلاج داخل المؤسسات الصحية، مشيراً إلى تخصيص أقسام وطواقم طبية متخصصة لمتابعة المصابين.



إجراءات استباقية

وفي الأنبار، وجّه مدير عام دائرة الصحة الدكتور خضير خلف شلال برفع مستوى الجاهزية وتعزيز الرصد الوبائي والتقصي الميداني ومتابعة اللقاحات، إلى جانب تشكيل فرق للاستجابة السريعة وتكثيف التوعية الصحية في المدارس، مؤكداً عدم تسجيل أي إصابة مثبتة بالمرض في المحافظة حتى الآن.

وفي البصرة، اتخذت مديرية التربية حزمة من الإجراءات الوقائية، شملت إلغاء الرحلات المدرسية كافة، وتأجيل الامتحانات الشهرية للطلاب المصابين، وتعليق اجتماعات مجالس الآباء، وتكثيف الزيارات الإشرافية للمدارس.

كما تضمنت الإجراءات إحالة الطلاب الذين تظهر عليهم أعراض المرض إلى المراكز الصحية، وتوجيه أولياء الأمور بعدم إرسال أبنائهم المرضى إلى المدارس، فضلاً عن تعزيز التنسيق مع الجهات الصحية للسيطرة على الوضع الوبائي.