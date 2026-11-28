تصاعدت المواجهة القانونية بين عملاقي التكنولوجياApple وOpenAI، مع انتقال الخلاف من اتهامات تتعلق باستقطاب الموظفين والأسرار التجارية إلى معركة قضائية متبادلة بشأن المنافسة في سوق الأجهزة الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، الذي يشهد سباقًا متسارعًا بين شركات التكنولوجيا الكبرى.

ورفعت شركة أوبن إيه آي، المطورة لتطبيق ChatGPT، دعوى مضادة ضد آبل، يوم الجمعة، أمام محكمة اتحادية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، اتهمتها فيها بالاستيلاء على أسرارها التجارية، ومحاولة منع موردي الأجهزة من التعاون معها في تطوير منتجات مستقبلية.

وجاءت الخطوة بعدما رفعت آبل دعوى قضائية ضد أوبن إيه آي، اتهمتها فيها باستقطاب موظفيها السابقين والاستفادة من معلوماتهم للوصول إلى تقنياتها وأسرارها التجارية.

وقالت أوبن إيه آي في أوراق الدعوى إن ممارسات التوظيف التي تتبعها آبل تهدف إلى «احتجاز» الموظفين ومنعهم من العمل على تقنيات الشركات المنافسة، مشيرة إلى أن الشركة تطور أجهزة إلكترونية شخصية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، يمكن أن تنافس منتجات آبل في مجال ترى الشركة الأمريكية أنه يمثل نطاق نفوذها الأساسي.

اتهامات باستغلال موظف سابق



واتهمت OpenAI شركة Apple بالحصول على معلومات سرية من خلال إعادة توظيف موظف سابق لديها، كان قد عمل في أوبن إيه آي لمدة ستة أشهر، وتمكن خلال تلك الفترة من الاطلاع على معلومات محددة تتعلق بأحد الأجهزة الجديدة، إلى جانب خطط الشركة المستقبلية لتطوير منتجات الأجهزة الإلكترونية.

وقالت أوبن إيه آي في ملفها القضائي إن توقيت عودة الموظف إلى آبل يجعل من المحتمل أن يكون الحصول على تلك الوثائق هو السبب وراء انضمامه إلى الشركة في الأساس.

في المقابل، نفت آبل استخدام الموظف الذي أعادت توظيفه للوصول إلى المعلومات السرية الخاصة بأوبن إيه آي، كما رفضت اتهاماتها بمحاولة الحد من المنافسة في سوق تصنيع أجهزة الذكاء الاصطناعي.

وقالت آبل، في بيان صدر الجمعة، إن الادعاءات المضادة التي قدمتها أوبن إيه آي تمثل «محاولة واضحة لصرف الانتباه عن جوهر الدعوى القضائية» التي رفعتها ضد الشركة.

معركة بدأت باستقطاب موظفي آبل



وتعود جذور الخلاف القضائي إلى يوليو الماضي، عندما رفعت آبل دعوى ضد أوبن إيه آي وموظفين سابقين لديها، هما تانغ تان وتشانغ ليو، متهمة إياهما بالاستيلاء على أسرارها التجارية لمصلحة الشركة المطورة لـChatGPT، في إطار توسعها نحو سوق الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية.

وكان تان، الذي أمضى 24 عامًا في العمل لدى آبل وشغل منصب نائب رئيس تصميم المنتجات الخاصة بهاتفي آيفون وساعة آبل، ضمن الفريق الذي أسس شركة «آي أو برودكتس» الناشئة المتخصصة في أجهزة الذكاء الاصطناعي، قبل أن تستحوذ عليها أوبن إيه آي عام 2025.

ونفت أوبن إيه آي والموظفان السابقان الاتهامات، معتبرين أن دعوى آبل تستند إلى مراقبة غير مصرح بها للرسائل الشخصية الخاصة بتشانغ ليو، بعد انتهاء عمله لدى الشركة.

400 موظف انتقلوا من Apple إلى OpenAI

وفي تفاصيل الدعوى الأخيرة، انتقدت أوبن إيه آي تشجيع آبل موظفيها على إنجاز أعمالهم باستخدام أجهزتهم وحساباتهم الشخصية، ثم وضع قيود، بحسب قولها، تحول دون الفصل المنظم بين الحسابات الشخصية وحسابات العمل عند مغادرة الموظفين الشركة والانتقال إلى وظائف جديدة.

وأضافت أن آبل تواصل الوصول إلى الأجهزة والحسابات الشخصية لبعض الموظفين السابقين بعد مغادرتهم، بما يسمح لها، وفقًا لادعاءاتها، بمراقبة العاملين المغادرين واستهدافهم عندما ينتقلون إلى شركات منافسة.

وكشفت أوبن إيه آي أن نحو 400 موظف غادروا آبل للعمل لديها حتى الآن، متهمة الشركة بمحاولة ترهيب موظفين آخرين لمنعهم من الانتقال إلى شركات تكنولوجية منافسة.

وتعكس هذه المواجهة تصاعد المنافسة بين الشركتين مع تسارع سباق تطوير منتجات الذكاء الاصطناعي، إذ لم تعد المنافسة مقتصرة على التطبيقات والبرمجيات، بل امتدت إلى استقطاب الكفاءات والحصول على التقنيات والابتكارات التي قد تحدد شكل الجيل المقبل من الأجهزة الإلكترونية الشخصية.