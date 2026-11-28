تعرض النجم المصري محمد صلاح لموقف طريف عقب مباراة فريقه طرابزون سبور التركي أمام سسكا صوفيا البلغاري، بعدما صعد بالخطأ إلى حافلة الفريق المنافس، في واقعة أثارت ضحكات اللاعبين وتفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء الموقف عقب فوز طرابزون سبور على مضيفه سسكا صوفيا بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري المؤتمر الأوروبي، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس الماضي بالعاصمة البلغارية صوفيا.

ولعب صلاح دوراً بارزاً في انتصار فريقه، بعدما سجل هدف التعادل في الدقيقة 69، قبل أن يصنع هدف الفوز لزميله نواه سافيولو في الدقيقة 93، ليقلب الفريق التركي تأخره بهدف إلى فوز ثمين خارج أرضه.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن صلاح، أثناء مغادرته الملعب برفقة أحد أفراد الأمن، توجه بالخطأ إلى حافلة سسكا صوفيا، التي كانت متوقفة بجوار حافلة فريقه.

وفور صعوده إلى الدرجة الأولى من الحافلة، سارع لاعبو الفريق البلغاري إلى تنبيهه، مرددين: «مهلاً، مهلاً»، ليدرك النجم المصري أنه استقل الحافلة الخطأ.

وتعامل صلاح مع الموقف بروح مرحة، حيث بادل لاعبي الفريق المنافس الضحكات، قبل أن ينزل من الحافلة ويتجه إلى حافلة فريقه طرابزون سبور.

وانتشرت اللقطة على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تفاعل واسع من جماهير كرة القدم، التي تداولت المقطع باعتباره موقفاً عفوياً طريفاً للنجم المصري عقب ليلة تألق فيها داخل الملعب.