حذرت منظمة الصحة العالمية من أن التقدم المحرز في القضاء على الحصبة يواجه خطر التراجع، في ظل استمرار فجوات التطعيم وعودة انتشار المرض في دول سبق أن قضت عليه، رغم تسجيل وفيات الحصبة أدنى مستوياتها التاريخية خلال عام 2025.

وأوضحت المنظمة، في تقرير أصدرته أمس (الجمعة)، أن نحو 72 ألف شخص توفوا بسبب الحصبة حول العالم خلال عام 2025، بانخفاض قدره 91% مقارنة بعام 2000، فيما أسهم التطعيم ضد المرض في إنقاذ أكثر من 60 مليون حياة خلال الفترة نفسها.

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن نحو 10 ملايين شخص أُصيبوا بالحصبة خلال عام 2025، فيما شهدت 59 دولة تفشيات كبيرة أو معطلة للحياة، بينها 11 دولة سبق إعلان خلوها من المرض.

وبيّنت أن أكثر من 29 مليون طفل لم يتلقوا التطعيم ضد الحصبة أو لم يحصلوا على الجرعات الكافية خلال العام الماضي، ما يجعلهم عرضة للإصابة بالمرض ومضاعفاته.

ولفتت المنظمة إلى أن نسبة الأطفال الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بلغت 84% عالمياً في 2025، فيما لم تتجاوز نسبة من تلقوا الجرعة الثانية 77%، مؤكدة أن الوصول إلى تغطية تطعيم تبلغ 95% بجرعتين ضروري لوقف انتقال العدوى وحماية المجتمعات.

وشدد المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، على أن القضاء على الحصبة لا يعني انتهاء خطرها، داعياً إلى استمرار الجهود لضمان حصول كل طفل على جرعتي اللقاح، محذراً من أن المرض قد يعود سريعاً عند تراجع معدلات التطعيم.

وأضافت المنظمة أن الحصبة مرض شديد العدوى ينتقل عبر الهواء، وقد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تشمل الالتهاب الرئوي والتهاب الدماغ والعمى، وقد تصل إلى الوفاة، خصوصاً بين الأطفال غير المطعمين.

ودعت إلى تعزيز برامج التطعيم الروتينية، وتكثيف مراقبة انتشار المرض، وضمان وصول اللقاحات إلى الأطفال الذين لم يحصلوا عليها، للحد من التفشيات وحماية المجتمعات من عودة المرض.