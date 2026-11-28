لقي 14 مهاجراً مقتلهم بعد إنقاذ قارب كان يقل نحو 100 شخص قبالة جزر الكناري الإسبانية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الإسبانية «إفي»، وسط تزايد أعداد الوافدين إلى المنطقة.

ونقلت الوكالة أن جثامين الضحايا نُقلت إلى الشاطئ، بعدما عثرت فرق الإنقاذ في وقت سابق على ما بين 8 و10 جثث داخل القارب، فيما نُقل 6 أشخاص إلى المستشفى جواً وهم في حالة خطيرة.

وكان القارب قد عُثر عليه على بعد 72 كيلومتراً جنوب جزيرة إل هييرو، قبل سحبه إلى ميناء لا إستاكـا، فيما وصل 84 ناجياً من قارب آخر إلى ميناء لا ريستينغا في الجزيرة.

وأعرب رئيس حكومة جزر الكناري، فرناندو كلافيخو، عن حزنه إزاء الحادث، مطالباً الحكومة الإسبانية والمفوضية الأوروبية باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة أزمة الهجرة.

وتُعدّ رحلة الهجرة عبر المحيط الأطلسي من غرب أفريقيا إلى جزر الكناري من أخطر طرق الهجرة البحرية في العالم، بسبب طول المسافة والازدحام في القوارب والتيارات البحرية القوية.