احتكت طائرتان تابعتان لشركة «أميركان إيرلاينز» أثناء تحركهما على أرض مطار رونالد ريغان الوطني في واشنطن، أمس (الجمعة)، ما أدى إلى تضرر أحد الجناحين، دون تسجيل إصابات.

وأوضحت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أن الحادثة وقع نحو الساعة 5:10 مساءً بالتوقيت المحلي، عندما اصطدمت رحلة متجهة إلى دالاس بجناح طائرة أخرى كانت تستعد للمغادرة إلى شيكاغو.

وأشارت الشركة إلى أن الطائرتين عادتا إلى البوابتين، وأُخرجتا من الخدمة لإجراء فحوصات الصيانة، فيما كان من المقرر نقل الركاب إلى طائرات أخرى لاستكمال رحلاتهم في وقت لاحق من المساء.

وأكدت إدارة الطيران الفيدرالية أنها ستفتح تحقيقاً في ملابسات الحادث، فيما لم تُسجل أي إصابات بين الركاب أو أفراد الطاقم.