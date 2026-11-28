رغم استخدامه على نطاق واسع للسيطرة على مستويات السكر في الدم لدى المصابين بالسكري من النوع الثاني، قد يتسبب دواء «ميتفورمين» في أعراض جانبية تستدعي مراجعة الطبيب، خصوصاً إذا استمرت لفترات طويلة أو أثرت في ممارسة الأنشطة اليومية.

وحذر الصيدلي راج باتل، الذي يمتلك خبرة تزيد على 35 عاماً، من تجاهل الأعراض المصاحبة لتناول الدواء، ومنها الغثيان والإسهال وآلام المعدة، التي تظهر غالباً عند بدء العلاج أو زيادة الجرعة، وقد تتراجع تدريجياً مع تكيف الجسم معه.

وأوضح أن استمرار هذه الأعراض أو تكرارها يستدعي استشارة الطبيب، الذي قد يلجأ إلى تعديل الجرعة أو التحول إلى تركيبة ممتدة المفعول، مشدداً على ضرورة عدم افتراض أن الدواء هو المسؤول عن جميع الأعراض، خصوصاً إذا ظهرت بعد فترة طويلة من بدء العلاج.

أعراض تستدعي تدخلاً عاجلاً

وأشار باتل إلى أن بعض الأعراض تستوجب طلب المساعدة الطبية فوراً، أبرزها التقيؤ المستمر، وعدم القدرة على الاحتفاظ بالطعام أو السوائل مع ظهور علامات الجفاف، إضافة إلى صعوبات التنفس المصحوبة بضعف شديد أو آلام حادة في المعدة، رغم ندرة هذه الحالات.

وشدد الصيدلي على أهمية عدم اتخاذ قرار بإيقاف العلاج أو تعديل الجرعة دون توجيه طبي، ناصحاً المرضى بتدوين توقيت ظهور الأعراض ومدى ارتباطها بتناول الجرعات، للمساعدة في تحديد أسبابها.

كما أوصى باستشارة الصيدلي عند استمرار الأعراض غير الطارئة بدلاً من انتظار موعد الطبيب، وإطلاعه على معدل تكرارها، والقدرة على شرب السوائل، وكميات التبول، وقائمة الأدوية والمكملات الغذائية المستخدمة.

وأكد أن توضيح مدى تأثير الأعراض في النوم والعمل وممارسة الأنشطة اليومية يساعد المختصين على تقييم الحالة بصورة أفضل.