تحولت لقاءات بدأت عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى فخ لسرقة الأموال واستنزاف الحسابات المصرفية في العاصمة التركية أنقرة، بعدما أوقفت الشرطة خمسة أشخاص، بينهم امرأة وأربعة رجال، للاشتباه بتورطهم في سبع عمليات سطو وابتزاز مالي.

وكشفت التحقيقات، التي أشرفت عليها النيابة العامة في أنقرة، أن المرأة كانت تتولى استدراج الضحايا عبر منصات التواصل الاجتماعي وإقناعهم باللقاء في مناطق حرجية معزولة، قبل أن يفاجئهم الرجال الأربعة، مدّعين أنهم زوجها وأقاربها، ويجبرونهم تحت تهديد السلاح على تسليم أموالهم ومقتنياتهم الشخصية، نقلاً عن موقع (العربية).

وبحسب وسائل إعلام تركية، عمد أفراد الشبكة إلى تصوير الضحايا تحت التهديد، لاستخدام الصور ومقاطع الفيديو في ابتزازهم ومنعهم من إبلاغ الشرطة.

ولم تتوقف عمليات السطو عند الاستيلاء على الأموال والمقتنيات، بل امتدت إلى إجبار الضحايا على تحويل أرصدتهم المصرفية والحصول على قروض بأسمائهم والاستيلاء على قيمتها، فضلاً عن استخدام بطاقاتهم الائتمانية في عمليات شراء.

وتمكنت فرق مكافحة السطو من تحديد هوية المشتبه بهم والقبض عليهم متلبسين داخل إحدى المناطق الحرجية، وبحوزتهم أسلحة نارية، قبل إحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة، دون الكشف عن إجمالي الأموال المستولى عليها.

وعقب الواقعة، دعت السلطات الأمنية التركية المواطنين إلى توخي الحذر عند التعامل مع أشخاص مجهولين عبر الإنترنت، وتجنب اللقاءات في الأماكن المعزولة، وسرعة الإبلاغ عن أي محاولات للتهديد أو الابتزاز.