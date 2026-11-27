بعد نحو 48 ساعة من حريق الوراق المأساوي الذي خلّف عشرات الضحايا، شهدت محافظة الإسكندرية شمالي مصر، اليوم (الجمعة)، حريقاً جديداً داخل سيارة نقل ثقيل أثناء سيرها بمنطقة الغيط الصعيدي في محرم بك، بالقرب من مسار ترام الرمل، ما أثار حالة من القلق بين الأهالي خشية امتداد ألسنة اللهب إلى شبكة الكهرباء المغذية للترام.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، دون تسجيل أي إصابات أو تأثر حركة المرور، فيما حالت سرعة التدخل دون امتداد النيران إلى العقارات أو السيارات المجاورة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطاراً من قسم شرطة محرم بك، يفيد بورود بلاغ إلى شرطة النجدة بشأن اشتعال النيران في سيارة نقل ثقيل بطريق ترام المدينة، بمنطقة الغيط الصعيدي.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة والحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وجرى فرض كردون أمني حول السيارة لتأمين المارة ومنع اقتراب المواطنين والسيارات، تحسباً لامتداد النيران أو تطور الموقف.

وكشفت المعاينة الأولية اشتعال النيران في الإطارات الخلفية للسيارة، التي كانت تحمل معدة، ما أدى إلى تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان وارتفاع ألسنة اللهب، وسط مخاوف من وصول النيران إلى شبكة الكهرباء الخاصة بخطوط الترام.

ورجحت التحريات الأولية أن ارتفاع درجة حرارة الإطارات كان وراء اشتعالها، فيما نجحت سيارات الإطفاء في إخماد النيران والسيطرة على الحريق بالكامل، دون وقوع إصابات أو تعطيل حركة المرور.

وحررت الأجهزة الأمنية محضراً بالواقعة في قسم شرطة محرم بك، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحريق.

حريق الوراق المأساوي

ويأتي الحريق الجديد بعد يومين من الحريق المأساوي الذي شهدته منطقة الوراق بمحافظة الجيزة، إثر انقلاب سيارة نقل محملة بمواد بترولية واشتعال النيران بها أعلى الطريق الدائري، قبل أن تمتد ألسنة اللهب إلى عدد من المركبات المحيطة.

وأسفرت تلك الحادثة عن تفحم 27 سيارة، وسقوط 31 قتيلاً وإصابة 26 آخرين، في واحدة من أكثر الحوادث مأساوية التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة، فيما ألقت السلطات المصرية القبض على المتسبب فيها.