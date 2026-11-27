أعلنت وزارة الصحة المصرية الانتهاء من تحديد هوية 27 من ضحايا حريق سيارة نقل محملة بالمواد البترولية أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق في محافظة الجيزة، باستخدام تحاليل البصمة الوراثية (DNA)، فيما تتواصل الإجراءات لتحديد هوية باقي المتوفين.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن تحديد هويات الضحايا جاء بالتنسيق مع وزارة العدل ممثلة في مصلحة الطب الشرعي والنيابة العامة، استناداً إلى الإجراءات الفنية المعتمدة ونتائج تحاليل البصمة الوراثية، مشيرة إلى بدء استصدار تصاريح الدفن بالتنسيق مع النيابة العامة.

وأضافت أن أعمال الفحص واستكمال إجراءات تحديد الهوية لا تزال جارية للحالات المتبقية في مستشفيي العجوزة التخصصي وبولاق الدكرور، بالتنسيق بين الجهات المعنية ووفقاً للضوابط القانونية والفنية المنظمة، مؤكدة الحرص على إنجاز الإجراءات بدقة ومراعاة كرامة المتوفين ومشاعر أسرهم.

وفيما يتعلق بالمصابين، كشفت الوزارة عن استمرار تقديم الرعاية الطبية للحالات التي تتلقى العلاج بالمستشفيات، وفقاً للتقييم الطبي لكل مصاب، موضحة نقل حالتين من مستشفى الوراق إلى مستشفى بولاق العام ومستشفى أهل مصر، مع استكمال إجراءات نقل حالة من مستشفى إمبابة العام إلى مستشفى بولاق.

وأشارت إلى أن 4 مصابين يتلقون الرعاية الطبية في مستشفى بولاق، فيما يعالج مصاب آخر يعاني من كسور في مستشفى زايد التخصصي، في إطار متابعة الوضع الصحي للمصابين وتوفير التدخلات الطبية اللازمة.

وكان الحادث قد أسفر عن وفاة 31 مواطناً وإصابة 26 آخرين، إثر اشتعال سيارة نقل محملة بمواد بترولية أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق، في حادث أثار حالة واسعة من الصدمة والحزن.

وذكرت وزارة الصحة أنها دفعت بـ39 سيارة إسعاف فور وقوع الحادث، لنقل المصابين إلى المستشفيات وتقديم الإسعافات العاجلة، فيما تواصل الجهات المعنية متابعة الحالات المصابة واستكمال الإجراءات المتعلقة بالضحايا.