أظهرت بيانات صادرة عن هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية أن مبيعات المنازل تراجعت بنسبة بلغت 8% خلال أكتوبر، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن نحو 92310 صفقات بيع عقارية أُنجزت في مختلف أنحاء المملكة المتحدة الشهر الماضي، بانخفاض نسبته 8%، مقارنة بأكتوبر 2025، كما تراجعت مبيعات المنازل في أكتوبر 2026 بنسبة بلغت 2% على أساس شهري.

وكان بنك إنجلترا قد رفع سعر الفائدة الأساسي أخيراً بمقدار 0.25% إلى 4%، وسط توقعات بمزيد من ارتفاع التضخم خلال الأشهر المقبلة، نتيجة انتقال آثار ارتفاع أسعار الطاقة إلى مختلف قطاعات الاقتصاد.