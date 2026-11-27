أقر البرلمان الإيطالي قانونا جديدا يحظر تغطية الوجه خلال الأنشطة المدرسية، بما يشمل النقاب والبرقع، ويضع سقفا بنسبة 30% للطلاب الأجانب الذين لا يمتلكون مهارات كافية في اللغة الإيطالية داخل فصول دراسية محددة، في إطار إجراءات تقول الحكومة إنها تستهدف تعزيز الاندماج والحد من صعوبات التعلم.

ووافق مجلس النواب الإيطالي، الخميس، نهائيا على حزمة الإجراءات بأغلبية 142 صوتا مقابل 112، مع 4 أصوات امتناع، بعد إقرارها من مجلس الشيوخ، لتصبح بذلك قانونا، وسط انتقادات من المعارضة التي ترى أن القيود تثير مخاوف بشأن التمييز وحق الطلاب في التعليم.

ويقضي القانون بألا تتجاوز نسبة الطلاب الأجانب الذين تنطبق عليهم معايير ضعف الاندماج اللغوي 30% في الفصول الأولى من المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، اعتبارا من العام الدراسي 2027-2028. ولا يشمل ذلك جميع الطلاب من أصول أجنبية، إذ يستثني من القيود فئات سبق لها الالتحاق بالتعليم الإيطالي لفترة محددة، بما في ذلك من وُلدوا في إيطاليا أو استوفوا شروط الدراسة السابقة بحسب المرحلة التعليمية.

وتستهدف الإجراءات توزيع الطلاب الذين يواجهون صعوبات في اللغة الإيطالية بصورة أكثر توازنا بين المدارس والفصول، لتجنب تركزهم في مؤسسات تعليمية بعينها، وهو ما تقول حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني إنه يحد من فرص الاندماج ويؤثر في التحصيل الدراسي. وتتيح الإجراءات أيضا تنظيم دروس إضافية لتعليم اللغة الإيطالية، مع إمكانية نقل بعض الطلاب إلى مدارس أخرى عند تجاوز النسب المحددة، مع مراعاة قربها من أماكن سكنهم والظروف العائلية.

وفي بند آخر، يحظر القانون المشاركة في الأنشطة المدرسية داخل المؤسسات التعليمية، سواء الصفية أو غير الصفية، وكذلك الأنشطة المرتبطة بالتواصل بين المدرسة والأسرة، بوجه مغطى أو بأي وسيلة تمنع التعرف على الوجه، بما يشمل النقاب والبرقع، مع استثناء الحالات التي تبررها أسباب صحية أو متطلبات مرتبطة بالتعليم والتدريب. ولا يشمل القرار الحجاب الذي يترك الوجه مكشوفا.

ويفرض القانون غرامات تتراوح بين 200 و1000 يورو على المخالفات المتعلقة بتغطية الوجه، وتُطبق الغرامة على ولي الأمر إذا ارتكبها طالب قاصر. كما يتيح للجهات الاجتماعية المختصة إلزام أولياء أمور بعض الطلاب الذين تعوق صعوباتهم اللغوية استمرار تعليم أبنائهم أو اندماجهم المدرسي بالالتحاق بدورات مجانية لتعلم الإيطالية، مع فرض غرامات مماثلة في حال عدم الالتزام بعد استكمال الإجراءات القانونية.

وتدافع الحكومة الإيطالية عن الحزمة باعتبارها خطوة لتعزيز الاندماج وتكافؤ الفرص التعليمية، وترى أن إتقان اللغة واحترام قواعد المدرسة ضروريان لتجنب عزل الطلاب داخل مجموعات منفصلة، بينما تعتبر المعارضة أن تحديد نسب للطلاب الأجانب وفرض قيود على الملابس قد يؤدي إلى تمييزهم، وتطالب بدلا من ذلك بتعزيز الموارد التعليمية وزيادة أعداد المعلمين وتحسين البنية التحتية للمدارس.

ويعيد القانون فتح الجدل في إيطاليا حول سياسات الهجرة والاندماج، وحدود تدخل الدولة في المؤسسات التعليمية، والتوازن بين متطلبات التعرف على الهوية داخل المدرسة وحرية المعتقد والحقوق الفردية، في ظل تصاعد الخلاف السياسي بشأن كيفية التعامل مع التنوع الثقافي داخل المجتمع الإيطالي.