في تفاصيل جديدة تكشف اللحظات الأخيرة قبل كارثة حريق الوراق، كشف مروان عصام، ابن خال حسين إبراهيم، سائق تريلا المواد البترولية المتوفى في الحادث، في تصريحات خاصة لـ«عكاظ»، تفاصيل مكالمته الأخيرة مع أسرته قبل الحادث بنحو نصف ساعة، والعبارة التي قالها قبل أن ينهي الاتصال: «اقفلي حالًا عشان ماشي على الطريق والطريق زحمة، ولما أركن هكلمك».



وأضاف أن الأسرة لم تتوقع أن يكون حسين، البالغ من العمر 45 عامًا، قائد الشاحنة التي انقلبت واشتعلت على الطريق الدائري، حتى تلقت اتصالًا قرابة الساعة الحادية عشرة مساءً أبلغها بتعرضه للحادث.

وأوضح أن الأسرة علمت في البداية بتداول أنباء عن انقلاب سيارة محملة بمواد بترولية على الطريق الدائري، دون أن تتخيل أن يكون حسين طرفًا في الحادث، مشيرًا إلى أنهم تحركوا فور تلقي الاتصال إلى القاهرة، قبل أن يعلموا بنقله إلى المستشفى واحتراق التريلا بالكامل.

المكالمة الأخيرة قبل الحادث

وكشف ابن خال السائق أن آخر اتصال أجراه حسين كان مع ابنة عمه، قبل الحادث بنحو نصف ساعة، إذ طلب منها إنهاء المكالمة بسبب قيادته وسط الزحام، قائلًا: «اقفلي حالًا عشان ماشي على الطريق والطريق زحمة، ولما أركن هكلمك».

وأضاف أن الأسرة حاولت الاتصال به لاحقًا للاطمئنان عليه، إلا أن هاتفه كان مغلقًا، قبل أن تتكشف لهم تفاصيل الحادث المأساوي.

4أبناء ينتظرون عودته

وأشار مروان إلى أن حسين ترك وراءه 4 أبناء، هم عبد الله (21 عامًا)، ومريم (19 عامًا)، وعبد الرحمن (15 عامًا)، وفاطمة (12 عامًا)، لافتًا إلى أنه التحق بالعمل في شركة البترول قبل 4 أشهر، وكان الشهر الجاري يمثل شهره الخامس في العمل بالشركة.

نتيجة تحليل المخدرات سلبية

وفيما يتعلق بملابسات الحادث، أكد مروان أن نتيجة تحليل المخدرات الخاص بحسين جاءت سلبية، مشيرًا إلى أنه لم يكن يدخن حتى السجائر العادية.

وأضاف، وفق روايته، أن سيارة ملاكي من طراز هيونداي ضيقت الطريق على التريلا واصطدمت بها، ما أدى إلى انقلابها على جانب السائق، موضحًا أن قوة الصدمة وسرعة وقوع الحادث حالت دون نجاته.

ولفت إلى أن الشاحنة كانت محملة ببنزين 92، وتبلغ حمولتها نحو 51 ألف لتر، بحسب المعلومات التي ذكرها.