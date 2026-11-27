أطلقت منصة «إكس»، المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أدوات جديدة للرقابة الأبوية على حسابات المراهقين بين 13 و17 عاماً، تتيح للوالدين متابعة وقت الاستخدام والتحكم في المحتوى والتفاعلات، مع الإبقاء على خصوصية الرسائل والحسابات.

وقالت المنصة إن حسابات المراهقين ستعمل افتراضياً في وضع محمي، يتضمن تقييد عرض المحتوى الحساس وحظر الإعلانات الموجهة، فيما تضيف أدوات الرقابة الجديدة خيارات أوسع تتيح للأسر إدارة تجربة أبنائها الرقمية ومراقبة بعض جوانب نشاطهم.

وتسمح الخصائص الجديدة للوالدين بالاطلاع على الوقت الذي قضاه أبناؤهم على المنصة خلال الأيام السبعة السابقة، وتحديد سقف يومي للاستخدام، فضلاً عن اشتراط موافقتهم على المتابعين الجدد، وهو ما يؤدي إلى تحويل حساب المراهق إلى حساب خاص.

كما تتيح الأدوات تقييد توصيات صفحة «For You» ومقاطع الفيديو بالحسابات التي يتابعها المراهق بالفعل، وحجب كلمات محددة من المحتوى الذي يظهر له، وإيقاف عرض الوسائط الحساسة، إلى جانب تحديد الفئات المسموح لها بإرسال رسائل مباشرة إليه.

وتشمل الرقابة أيضاً إمكانية الاطلاع على الحسابات التي أجرى معها المراهق محادثات فردية، دون إتاحة الاطلاع على مضمون الرسائل نفسها، بما يمنح الوالدين مؤشراً على طبيعة الحسابات التي يتواصل معها أبناؤهم، دون الوصول إلى تفاصيل محادثاتهم الخاصة.

وتشترط «إكس» موافقة كل من الوالد أو الوصي والمراهق لربط الحسابين وتفعيل الإشراف، على أن يتمكن الشخص البالغ من متابعة ما يصل إلى خمسة حسابات للمراهقين، بينما لا يمكن ربط حساب المراهق بأكثر من وصي واحد في الوقت نفسه. كما تظل جميع التغييرات التي يجريها الوصي ظاهرة للمراهق، وينتهي الإشراف تلقائياً عند بلوغه 18 عاماً.

وفي المقابل، وضعت المنصة حدوداً لصلاحيات الوالدين، إذ لا يمكنهم قراءة الرسائل الخاصة، أو الاطلاع على سجل البحث والمشاهدة، أو تسجيل الدخول إلى حساب المراهق، أو نشر محتوى باسمه، بما يحافظ على ملكية المستخدم لحسابه وخصوصية نشاطه الشخصي.

وقال مايكل أوليريهي، رئيس قسم السلامة في «إكس»، إن الأدوات الجديدة تستهدف تزويد الأسر بوسائل عملية لحماية المراهقين، مع منحهم مساحة للاستقلال والنمو، مشيراً إلى أن التوازن بين الرقابة والخصوصية يمثل جوهر التصميم الجديد.

ويأتي إطلاق هذه الأدوات في وقت تواجه فيه منصات التواصل الاجتماعي ضغوطاً متزايدة من الحكومات والجهات التنظيمية بشأن حماية القاصرين من المحتوى الضار والاستغلال الإلكتروني والتنمر، فضلاً عن المخاوف المرتبطة بتأثير الاستخدام المكثف للشبكات الاجتماعية على الصحة النفسية والسلوك.

وتعرضت «إكس» خلال الفترة الماضية لانتقادات ودعاوى قضائية تتعلق بضعف الإشراف على المحتوى، وانتشار الصور الجنسية المولدة بالذكاء الاصطناعي عبر روبوت «غروك» المرتبط بالمنصة، بما في ذلك اتهامات تتعلق بإنتاج محتوى مسيء يصور قاصرين. وتأتي هذه التطورات في سياق تدقيق متزايد في مسؤولية المنصات عن حماية المستخدمين الأصغر سناً.

وتؤكد «إكس» أن منصتها ليست مصممة أو موجهة للأطفال، وأن الحد الأدنى للتسجيل فيها يبلغ 13 عاماً، أو سناً أعلى إذا كانت القوانين المحلية تفرض ذلك، لكنها تقول إنها تتخذ احتياطات إضافية لحسابات المراهقين، في محاولة لتعزيز سلامتهم الرقمية مع الحفاظ على خصوصيتهم.