تواجه شركة «قوقل» موجة اعتراض متصاعدة من المدارس الأمريكية بسبب دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدمات البحث والتعليم، وسط مخاوف من تأثيرها على قدرات الطلاب على التفكير والتعلم، ووصول الأمر إلى تهديد بعض المؤسسات التعليمية بالتخلي عن منتجات الشركة إذا لم توفر خيارًا يسمح باستخدام محرك البحث دون خصائص الذكاء الاصطناعي.

وفي خطوة لافتة، عطّلت إدارة مدارس لوس أنجلوس الموحدة، التي تضم نحو نصف مليون طالب، خاصية الملخصات التي ينتجها الذكاء الاصطناعي والمعروفة باسم «AI Overview» على الأجهزة المدرسية، لتصبح أكبر منطقة تعليمية أمريكية تتخذ هذه الخطوة، في مواجهة سياسة «قوقل» التي تؤكد صعوبة فصل محرك البحث عن أدوات الذكاء الاصطناعي.

وجاء القرار دون إعلان رسمي مسبق، ما أثار دهشة الطلاب وأولياء الأمور، قبل أن تتأكد مجموعات معنية بحماية الطلاب من الاستخدام المفرط للتكنولوجيا من اختفاء الخاصية على الأجهزة المدرسية.

وقالت بريدي لي، إحدى قيادات مجموعة «Schools Beyond Screens LA»، إن تعطيل الخاصية جاء بعد أيام من مشاركة أعضاء المجموعة في اجتماع للجنة الذكاء الاصطناعي بمجلس إدارة المدارس في 13 نوفمبر، مضيفة أن التغيير ظهر بحلول يوم الاثنين التالي.

وأعربت لي عن ترحيبها بالقرار، معتبرة أن انتشار الذكاء الاصطناعي داخل الفصول الدراسية قد يضر بعملية التعلم، ويمنح شركات التكنولوجيا نفوذًا متزايدًا في سياسات التعليم العام دون موافقة كافية من أولياء الأمور والمجتمع التعليمي.

وأوضحت إدارة مدارس لوس أنجلوس أن تعليق الخاصية إجراء مؤقت يهدف إلى ضمان ملاءمة التجربة الرقمية لأعمار الطلاب وسلامتهم، مؤكدة أنها تراجع باستمرار أدوات الحماية الرقمية، بما يشمل الخدمات التي تقدمها جهات خارجية.

صراع بين المدارس و«قوقل» على مستقبل التعليم

وتتصاعد المواجهة في وقت تهيمن فيه جوجل على جانب كبير من التكنولوجيا المستخدمة في المدارس الأمريكية، بفضل أجهزة «كروم بوك» منخفضة التكلفة، إلى جانب تطبيقات «Google Docs» و«Google Classroom» التي أصبحت جزءًا أساسيًا من الواجبات المدرسية والتواصل بين الطلاب والمعلمين.

وكانت مدينتا نيويورك ولوس أنجلوس قد أعلنتا في سبتمبر الماضي فرض قيود مؤقتة لمدة عام على استخدام الطلاب أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، في محاولة لوضع سياسات واضحة تحكم استخدامها داخل المؤسسات التعليمية.

وفي أغسطس، أثارت جوجل جدلًا بعد إتاحتها روبوت المحادثة «Gemini» لعدد كبير من طلاب المدارس من خلال منصة «Google Classroom»، قبل أن تتراجع في أوائل نوفمبر، وتعلن أنها ستعطل افتراضيًا أدوات Gemini وخصائص البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي في مدارس التعليم الأساسي والثانوي خلال الأشهر التالية، مع منح الإدارات التعليمية صلاحية تفعيل كل أداة بصورة منفصلة.

لكن هذا التغيير لم يلبِّ مطالب المدارس التي تريد الاحتفاظ بمحرك البحث التقليدي دون الذكاء الاصطناعي.

وأكدنائب رئيس «قوقل» لشؤون التعليم، كريس فيليبس، أن البحث والذكاء الاصطناعي أصبحا متداخلين بصورة كبيرة، موضحًا أن المدارس التي تحظر الذكاء الاصطناعي قد تفقد إمكانية الوصول إلى البحث، مع ظهور رسالة للطلاب تفيد بأن الخدمة غير متاحة.

موظفو «قوقل» يعترضون على سياسة الشركة

وامتد الجدل إلى داخل الشركة نفسها، بعدما وقّع مئات الموظفين على عريضة تطالب الإدارة بالسماح للمدارس بتعطيل خصائص الذكاء الاصطناعي دون التأثير على إمكانية استخدام محرك البحث.

وحذرت العريضة من أن السياسة الحالية قد تجعل «قوقل» تبدو وكأنها تعاقب المدارس التي ترفض استخدام الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن من واجب الشركة احترام مخاوف الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور والاستماع إلى اعتراضاتهم.

وفي محاولة للاستجابة لهذه المخاوف، أعلنت «قوقل» العمل على أداة تجريبية باسم «التعلم الموجّه»، تهدف إلى مساعدة الطلاب على حل المشكلات المعقدة خطوة بخطوة بدلًا من تقديم إجابات سريعة، بما يعزز التفكير النقدي، لكنها لم تصبح متاحة بعد.

مدارس لوس أنجلوس تهدد بالاستغناء عن خدمات «قوقل»

ولا تقتصر اعتراضات مدارس لوس أنجلوس على خاصية الملخصات، إذ سبق للإدارة تعطيل وضع «AI Mode» على الأجهزة المخصصة للطلاب مع بداية العام الدراسي، مع استمرار إتاحته للمعلمين والموظفين.

وقال مسؤول تكنولوجيا المعلومات بالمنطقة التعليمية، جاك كيلانيك، إن الإدارة ترى في دمج الذكاء الاصطناعي داخل الخدمات التعليمية توجهًا يستدعي التقييم، مؤكدًا أن المدارس ليست ملزمة بالاستمرار في استخدام منتجات جوجل إذا تعارضت التغييرات مع أولوياتها.

وأضاف أن الإدارة تمتلك بدائل، ويمكنها تغيير محرك البحث الافتراضي خلال ليلة واحدة.

وتتجه مناطق تعليمية أخرى، بينها مدارس مقاطعة فيرفاكس بولاية فرجينيا، إلى استخدام إضافات تقنية لحجب الملخصات التي ينتجها الذكاء الاصطناعي، في مؤشر على اتساع الاعتراضات على دمج هذه التقنيات في التعليم.