كشفت دراسة علمية حديثة عن فوائد محتملة لمركب غذائي يُعرف باسم (Urolithin A)، إذ أظهرت النتائج أنه قد يساعد الدماغ على الحصول على كميات أكبر من الأكسجين والعناصر الغذائية خلال الأنشطة الذهنية التي تتطلب تركيزاً ومجهوداً عقلياً، وذلك من خلال تعزيز تدفق الدم إليه. وأجرى الدراسة باحثون في جامعة أوكلاهوما الأمريكية، ونُشرت نتائجها في دورية JAMA Network Open، حيث رصدوا زيادة في تدفق الدم إلى الدماغ لدى أشخاص في منتصف العمر يعانون السمنة، بعد تناولهم المكمل الغذائي لمدة أربعة أسابيع، خاصة أثناء أداء اختبارات تتطلب استخدام الذاكرة.

وتسلط النتائج الضوء على الدور المحتمل لهذا المركب في تحسين وظائف الأوعية الدموية المرتبطة بالدماغ، وفتح آفاق جديدة لدراسة علاقته بصحة الدماغ والتقدم في العمر.

تجربة على 50 شخصاً يعانون السمنة

وتوصل الباحثون إلى هذه النتائج من خلال تجربة سريرية عشوائية شملت 50 شخصاً يعانون السمنة، تتراوح أعمارهم بين 40 و64 عاماً، بهدف اختبار قدرة مركب «يوروليثين A» على مواجهة بعض التأثيرات السلبية للسمنة على الأوعية الدموية والدورة الدموية.

وقُسّم المشاركون إلى مجموعتين، تناولت الأولى جرعة يومية تبلغ 1000 ملليجرام من المكمل الغذائي، بينما حصلت المجموعة الثانية على دواء وهمي، واستمرت التجربة لمدة أربعة أسابيع.

وتؤثر السمنة في كفاءة عمل الأوعية الدموية، وقد تؤدي إلى اضطرابات في تدفق الدم بمختلف أنحاء الجسم، بما في ذلك الدماغ، وهو ما دفع الباحثين إلى اختبار ما إذا كان هذا المركب قادراً على تحسين الدورة الدموية الدماغية.

زيادة تدفق الدم إلى منطقة مسؤولة عن الذاكرة

وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين تناولوا مكمل «يوروليثين A» سجلوا زيادة أكبر في تدفق الدم إلى الدماغ أثناء أداء مهمة تتطلب مجهوداً ذهنياً واستخدام الذاكرة، مقارنة بالمشاركين الذين حصلوا على الدواء الوهمي.

وكان التأثير أكثر وضوحاً في منطقة القشرة الجبهية الأمامية الظهرية الجانبية اليسرى، وهي منطقة دماغية تؤدي دوراً مهماً في الذاكرة العاملة، المسؤولة عن الاحتفاظ بالمعلومات مؤقتاً ومعالجتها واستخدامها أثناء التفكير.

ورغم هذه النتائج، لم يرصد الباحثون تحسناً ملحوظاً في وظائف الأوعية الدموية بالذراع، كما لم تظهر الاختبارات تحسناً ملموساً في أداء المشاركين في اختبارات الذاكرة.

وأوضح فريق البحث أن هذه الدراسة تُعد الأولى من نوعها التي توثق لدى البشر تأثيراً محتملاً لمركب «يوروليثين A» على وظائف الأوعية الدموية في الدماغ.

ونقلت الدراسة عن الباحثة الرئيسية آنا كلارا دا كوستا بينافي لانغلي، الأستاذة المساعدة بقسم علوم التغذية في كلية المهن الصحية بجامعة أوكلاهوما، قولها إن الدماغ يحتاج إلى إمدادات كافية من الدم لتلبية متطلبات النشاط العقلي.

وأضافت أن النتائج أظهرت زيادة تدفق الدم إلى الدماغ أثناء أداء مهمة تتطلب استخدام الذاكرة، ما يشير إلى أن المكمل قد يساعد الدماغ على تلبية احتياجاته المتزايدة من الأكسجين والعناصر الغذائية عندما يبذل مجهوداً أكبر، مؤكدة أن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لفهم دلالات هذا التأثير على صحة الدماغ.

ما علاقة بكتيريا الأمعاء بمركب يوروليثين A؟

ومن المثير للاهتمام أن جسم الإنسان يستطيع إنتاج مركب «يوروليثين A» بصورة طبيعية بمساعدة أنواع معينة من البكتيريا الموجودة في الأمعاء.

وتعمل هذه البكتيريا على تحليل مركبات طبيعية موجودة في بعض الأطعمة، مثل الرمان والفراولة والجوز، وتحويلها إلى هذا المركب الذي يمكن الحصول عليه أيضاً من خلال المكملات الغذائية.

لكن قدرة الجسم على إنتاج «يوروليثين A» تختلف من شخص إلى آخر، إذ تشير أبحاث سابقة إلى أن هذه القدرة قد تتراجع مع التقدم في العمر وارتفاع مؤشر كتلة الجسم، وفقاً للباحثة لانغلي.

وتشير هذه الملاحظات إلى أهمية دراسة العلاقة بين صحة الأمعاء وإنتاج المركبات الطبيعية التي قد يكون لها تأثير في وظائف الجسم، بما فيها صحة الأوعية الدموية والدماغ.

هل يحمي المكمل الغذائي الدماغ من التدهور مع التقدم في العمر؟

ورغم النتائج المشجعة المتعلقة بزيادة تدفق الدم إلى الدماغ، فإن الباحثين شددوا على ضرورة عدم اعتبارها دليلاً على أن المكمل يحسن الذاكرة أو يمنع التدهور المعرفي المرتبط بالتقدم في العمر.

وأوضح أندري يابلوتشانسكي، المشارك في إعداد الدراسة والأستاذ المشارك بقسم جراحة الأعصاب في كلية الطب بجامعة أوكلاهوما، أن النتائج تمثل نقطة انطلاق مهمة لفهم تأثير المركب على الدماغ، لكنها لم تُظهر تحسناً قابلاً للقياس في الذاكرة أو الانتباه لدى المشاركين.

وأضاف أن الدراسات المستقبلية ستحتاج إلى تحديد ما إذا كان تناول المكمل لفترات أطول يمكن أن يؤدي إلى تحسن حقيقي في الوظائف الإدراكية أو تحقيق فوائد صحية أخرى.

ورغم أن المشاركين تحملوا المكمل الغذائي بصورة جيدة خلال فترة التجربة، فإن الباحثين أشاروا إلى أن الدراسة أُجريت على عدد محدود نسبياً من الأشخاص وفي مركز بحثي واحد، ما يستدعي إجراء تجارب سريرية أكبر وعلى فترات زمنية أطول للتحقق من النتائج وتحديد التأثيرات المحتملة بدقة.

وتتمثل الغاية الأوسع من هذه الأبحاث، بحسب لانغلي، في إطالة الفترة التي يتمتع خلالها الإنسان بصحة جيدة، والحد من التراجع المعرفي مع التقدم في العمر، بما يساعد على الحفاظ على جودة الحياة لأطول فترة ممكنة.