عاد طلاب المدارس الثانوية والجامعات إلى شوارع باريس، (الخميس)، للمطالبة بزيادة الموارد المخصصة للتعليم العالي، وتحسين ظروف الدراسة، ومواجهة هشاشة أوضاع الطلاب، وسط انتقادات لعدم كفاية الإجراءات الحكومية.

وجاءت المظاهرة ضمن يوم وطني للإضراب والتحرك دعت إليه منظمات طلابية ونقابية، حيث انطلق المسار المقرر من ساحة الباستيل باتجاه البانثيون، في إطار موجة احتجاجات متجددة تشهدها المؤسسات التعليمية الفرنسية منذ منتصف سبتمبر.

ويطالب المحتجون بزيادة الطاقة الاستيعابية للجامعات، وتوفير فرص أكبر أمام خريجي المدارس الثانوية للالتحاق بالتخصصات التي يرغبون فيها، إلى جانب تحسين الخدمات الطلابية، وتوفير دعم مالي ومعيشي يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية التي يواجهها الشباب.

وفي بيان مشترك صدر في 23 نوفمبر، اعتبرت المنظمات النقابية المعنية بالتعليم العالي والبحث العلمي أن ردود الحكومة على مطالب القطاع لا تزال غير كافية، ودعت إلى مواصلة التعبئة، مطالبة بإنشاء 150 ألف مقعد إضافي في مؤسسات التعليم العالي.

وتشمل المطالب أيضاً إلغاء منصتي القبول الجامعي "باركورسيب" (Parcoursup) والماجستير (Mon Master)، اللتين تنظمان إجراءات التقدم والقبول في مؤسسات التعليم العالي، إلى جانب إلغاء رسوم التسجيل التفاضلية المفروضة على الطلاب القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي.

وتنتقد النقابات خطة الحكومة لزيادة الطاقة الاستيعابية، إذ تتضمن تخصيص 15 ألف مقعد إضافي في برامج الدبلوم المهني المتقدم ومعاهد التكنولوجيا الجامعية والمسارات التحضيرية للدراسات الصحية، فضلاً عن إمكانية إضافة 5 آلاف مقعد في برامج البكالوريوس، معتبرة أن هذه الأرقام لا تواكب حجم الاحتياجات الفعلية، ولا تزال تفتقر إلى توضيحات بشأن الموارد المالية اللازمة لتنفيذها.

ولا تقتصر المطالب على زيادة المقاعد الدراسية، بل تمتد إلى تعيين مزيد من المدرسين والموظفين الجامعيين، وإعادة تقييم المنح الطلابية، وتحسين السكن والخدمات الغذائية، وزيادة أجور العاملين في التعليم العالي والبحث العلمي.

وترى النقابات أن سياسات تقليص الإنفاق أسهمت في تدهور ظروف الدراسة والعمل والبحث العلمي، وأدت إلى زيادة الضغوط على الطلاب والعاملين داخل المؤسسات التعليمية، في وقت تواجه فيه الجامعات تحديات تتعلق بقدرتها على استيعاب الأعداد المتزايدة من الراغبين في الدراسة.

وتعود الاحتجاجات الحالية إلى تحركات بدأت منتصف سبتمبر، وشهدت إغلاق عدد من المدارس الثانوية والجامعات، إلى جانب تنظيم أيام احتجاجية على مستوى البلاد، في تصعيد للضغط على الحكومة بشأن التمويل وسياسات القبول الجامعي.

وكانت الحكومة قد أعلنت في نهاية أكتوبر إجراءات تضمنت توفير 20 ألف مقعد إضافي في التعليم العالي وتغييرات في نظام القبول، لكن هذه الخطوات لم تنجح في احتواء الاحتجاجات، وفق تقارير إعلامية فرنسية، فيما دعا وزير التعليم العالي فيليب بابتيست إلى إنهاء إغلاق المؤسسات، محذراً من انعكاساته على انتظام الدراسة.

وفي المقابل، تتمسك المنظمات الطلابية والنقابية بمواصلة تحركاتها، معلنة عن تعبئة جديدة (الثلاثاء) 1 ديسمبر، بالتزامن مع تحركات نقابات القطاع العام، في محاولة لإبقاء ملف التعليم والتمويل الجامعي في صدارة الضغوط على الحكومة الفرنسية.