أطلقت السلطات الأمريكية عملية بحث واسعة في ولاية نيو مكسيكو، بعد هروب سجينة حامل تبلغ من العمر 26 عامًا، أثناء نقلها برفقة أفراد من الشرطة إلى السجن، عقب انتهاء موعد طبي لمتابعة حملها، في واقعة أثارت استنفار الأجهزة الأمنية التي تواصل البحث عنها في محيط مدينة ألبوكيركي.

وقالت إدارة الإصلاحيات في ولاية نيو مكسيكو إن السجينة، ريبيكا تايلور، تمكنت من السيطرة على السيارة التابعة للسلطات التي كانت تقلها، قبل أن تستولي عليها وتفر من المكان، فيما تشارك عدة جهات أمنية في عمليات البحث عنها.

وبحسب ما نقلته شبكة ABC الأمريكية عن محطة KOAT المحلية، كانت تايلور تُنقل برفقة سجينة أخرى إلى منشأة الإصلاحيات في غرب نيو مكسيكو بمدينة جرانتس، الواقعة على بعد نحو 80 ميلًا غرب مدينة ألبوكيركي، تحت حراسة 3 من أفراد إنفاذ القانون.

ووقعت عملية الهروب نحو الساعة 11:35 صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي، عندما توقفت المجموعة لتناول الغداء أمام أحد مطاعم سلسلة (واتابيرجر) في مدينة ألبوكيركي.

وخلال التوقف، تمكنت تايلور، التي لم تكن مقيدة بسبب حملها، من فك حزام الأمان والانتقال إلى مقعد السائق، قبل أن تستولي على سيارة الشرطة من طراز (دودج جورني) وتنطلق بها هاربة، وفقًا لما أفادت به السلطات للمحطة التلفزيونية.

وأضافت التقارير أن السجينة الأخرى التي كانت داخل السيارة تمكنت من الخروج منها، قبل أن تعيد السلطات القبض عليها.

وفي تطور لاحق، عثرت السلطات على السيارة التي استخدمتها تايلور في الهروب، بعدما تركتها مهجورة داخل أحد أحياء مدينة ألبوكيركي في وقت لاحق من الأربعاء.

كما عثرت الأجهزة الأمنية على بدلة السجن البرتقالية التي كانت ترتديها السجينة وقت فرارها، بعدما تخلصت منها في المدينة، في محاولة لمواصلة الهروب دون لفت الانتباه.

وعثرت إحدى المواطنات على هاتف محمول بالقرب من متنزه ألموسا في جنوب غرب ألبوكيركي، وسلمته إلى شرطة ولاية نيو مكسيكو، عصر الأربعاء، فيما لم توضح السلطات ما إذا كان الهاتف يعود إلى السجينة الهاربة.

وفرضت إدارة الإصلاحيات، كإجراء احترازي، حالة إغلاق في جميع المنشآت التابعة للسجون الحكومية بالولاية، بالتزامن مع تكثيف عمليات البحث عن تايلور.

وأوضحت السلطات أن فرق إنفاذ القانون تواصل متابعة المعلومات والبلاغات الواردة، مع تكثيف عمليات التفتيش في محطات الحافلات والقطارات، خاصة أن السجينة لديها صلات بكل من ولاية تكساس ومنطقة ألبوكيركي.

وحذرت إدارة الإصلاحيات المواطنين من محاولة الاقتراب من السجينة أو مواجهتها حال رؤيتها، مشيرة إلى أن الأشخاص المطلوبين للعدالة قد يتصرفون بصورة غير متوقعة عند الاقتراب منهم.

وطالبت السلطات كل من يشاهد ريبيكا تايلور أو لديه معلومات عن مكان وجودها بالاتصال برقم الطوارئ فورًا، للمساعدة في تحديد موقعها وإلقاء القبض عليها.