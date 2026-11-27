في تطور مناخي غير مسبوق، سجل كوكب الأرض محطة جديدة في مسار الاحترار العالمي، بعدما تجاوز متوسط درجة الحرارة العالمية مستوى درجتين مئويتين فوق معدلات ما قبل الثورة الصناعية لمدة سبعة أيام متتالية، في واقعة تعكس حجم التغيرات المتسارعة التي يشهدها مناخ الكوكب.

وأكدت خدمة (كوبرنيكوس) لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي أن درجات الحرارة العالمية ظلت أعلى بأكثر من درجتين مئويتين من متوسط مستوياتها خلال الفترة المرجعية الممتدة بين عامي 1850 و1900، وذلك خلال الفترة من 18 إلى 24 نوفمبر الجاري، في سابقة لم تُسجل من قبل على مدار أسبوع كامل.

23 نوفمبر.. اليوم الأكثر سخونة في السجل الجديد

ولم يتوقف المشهد عند استمرار درجات الحرارة فوق هذا المستوى، بل شهد يوم 23 نوفمبر رقماً قياسياً جديداً، بعدما بلغ انحراف درجة الحرارة العالمية 2.25 درجة مئوية فوق متوسط اليوم المقابل في فترة ما قبل الصناعة.

ووفق بيانات (كوبرنيكوس)، يمثل هذا الرقم أعلى انحراف يومي مسجل حتى الآن، متجاوزاً الرقم القياسي السابق البالغ 2.20 درجة مئوية، والمسجل في 17 نوفمبر 2023، بحسب البيانات الواردة في التقرير.

وقالت المسؤولة الاستراتيجية للمناخ في «كوبرنيكوس» سامانتا بيرجيس: إن العالم شهد للمرة الأولى تجاوز درجات الحرارة حاجز الدرجتين فوق مستويات ما قبل الصناعة على مدى سبعة أيام متتالية، في مؤشر لافت إلى حجم الاحترار الذي بات يطاول النظام المناخي العالمي.

هل تجاوز العالم هدف اتفاق باريس؟

ورغم خطورة هذه الأرقام، فإن تجاوز درجتين مئويتين خلال أيام منفردة أو حتى أسبوع كامل لا يعني أن العالم تجاوز رسمياً الحد طويل الأمد المنصوص عليه في اتفاق باريس للمناخ.

فالحدود التي يتضمنها الاتفاق تُقاس استناداً إلى متوسطات الاحترار على مدى سنوات طويلة، وليس من خلال قراءة يومية أو أسبوعية عابرة، وهو فارق علمي مهم عند تفسير الأرقام القياسية الأخيرة.

ويستهدف اتفاق باريس إبقاء ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية أقل بكثير من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الصناعة، مع مواصلة الجهود لحصر الاحترار عند 1.5 درجة مئوية.

لكن المؤشرات طويلة الأمد لا تقل إثارة للقلق؛ إذ توقعت (كوبرنيكوس) أن يصبح عام 2026 ثاني أحر عام مسجل، مع تجاوز متوسط حرارة الأعوام الأربعة من 2023 إلى 2026 مستوى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.

«النينو» يرفع حرارة الكوكب.. لكن المشكلة أعمق

وتتداخل وراء هذه المستويات القياسية عوامل طبيعية وبشرية، في مقدمتها ظاهرة (النينو) المناخية، التي تؤدي إلى ارتفاع درجات حرارة سطح المحيط الهادئ الاستوائي، وتؤثر في أنماط الطقس ودرجات الحرارة في مناطق واسعة من العالم.

وتأتي الظاهرة لتضيف مزيداً من الحرارة إلى كوكب يعاني بالفعل من الاحترار الناتج عن تراكم غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي، بفعل الأنشطة البشرية، وعلى رأسها حرق الوقود الأحفوري وإزالة الغابات وبعض الممارسات الصناعية والزراعية.

وتكمن خطورة هذا التداخل في أن تأثير (النينو) مؤقت بطبيعته، بينما يستمر الاحترار الناجم عن تراكم الغازات الدفيئة حتى مع انحسار الظاهرة الطبيعية.

وفي هذا السياق، شددت بيرجيس على ضرورة الخفض السريع لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، محذرة من أن (النينو) سيأتي ويرحل، لكن الاحترار الأساسي الناتج عن انبعاثات الغازات الدفيئة سيستمر ما لم تنخفض هذه الانبعاثات.

ماذا تعني الأرقام القياسية لمستقبل الأرض؟

ولا تقتصر تداعيات الاحترار العالمي على ارتفاع درجات الحرارة، بل تمتد إلى زيادة مخاطر موجات الحر الشديدة والجفاف وحرائق الغابات، واضطراب مواسم الأمطار، وارتفاع مستويات البحار، فضلاً عن الضغوط المتزايدة على الزراعة والموارد المائية والصحة العامة.

ومع استمرار تسجيل مستويات حرارية استثنائية، تتزايد المخاوف من أن تصبح الظواهر المناخية المتطرفة أكثر حدة وتكراراً، بما يضع المدن والبنية التحتية والأنظمة الغذائية والاقتصادات أمام تحديات متصاعدة.

وبينما قد تتراجع حرارة الكوكب مؤقتاً مع انحسار (النينو)، تبقى الرسالة الأهم التي تحملها الأرقام الأخيرة أن الاحترار العالمي لم يعد مجرد توقعات علمية للمستقبل، بل واقع تتكشف مؤشراته في سجلات درجات الحرارة يوماً بعد آخر.