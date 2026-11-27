أنقذت الشرطة الهندية 164 مواطناً من إندونيسياً وماليزيا، قالت إنهم احتُجزوا وأُجبروا على المشاركة في عمليات احتيال إلكتروني داخل مركز اتصالات وهمي في مدينة نويدا قرب العاصمة نيودلهي.

وأوضحت الشرطة أن من بين الذين جرى إنقاذهم 92 إندونيسياً و72 ماليزياً، استُدرجوا إلى الهند بوعود الحصول على وظائف مربحة، قبل أن تُصادر جوازات سفرهم ويُجبروا على التواصل مع ضحايا محتملين عبر منصات استثمار وتداول مزيفة.

وذكرت الشرطة أنها ضبطت 355 هاتفاً محمولاً و168 جهاز كمبيوتر مكتبياً و26 حاسوباً محمولاً، إضافة إلى 174 جواز سفر. كما ألقت القبض على مواطن ماليزي يبلغ 25 عاماً، للاشتباه في إدارته جانباً من العملية، فيما تتواصل التحقيقات لتعقب بقية المشتبه بهم.

وبحسب التحقيقات الأولية، استخدمت الشبكة هويات نسائية وهمية على مواقع التواصل لبناء علاقات مع الضحايا وكسب ثقتهم، ثم إقناعهم باستثمار أموالهم عبر منصات احتيالية. ولا تزال السلطات تحقق في القضية وتعمل على تحديد امتدادات الشبكة.