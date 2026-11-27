كشفت تقارير إعلامية عن تعرض منصة (كلاود وان) للحوسبة السحابية التابعة للقوات الجوية الأمريكية لاختراق إلكتروني، بعد رصد ثغرة استغلها مهاجمون للوصول إلى أنظمة إدارة المنصة، فيما تواصل الجهات المختصة التحقيق لتحديد حجم الحادثة وتأثيراتها المحتملة.

ووفقاً لما نقلته وكالة (رويترز) عن مصدر مطلع، اكتُشف الاختراق خلال أعمال تحديث للأنظمة الشهر الماضي، بعدما تمكن المهاجمون من الوصول إلى (طبقة التحكم) المسؤولة عن إدارة بيئات الحوسبة السحابية وتشغيلها.

ولم تتضح حتى الآن الجهة المسؤولة عن الهجوم أو المدة التي أمضاها المخترقون داخل الأنظمة، كما لم تتوافر معلومات مؤكدة بشأن سرقة بيانات أو الوصول إلى محتوى حساس.

وتُعد (كلاود وان) إحدى أبرز منصات الحوسبة السحابية العسكرية الأمريكية، إذ أُطلقت عام 2017 وتعتمد على خدمات مقدمة من شركات تقنية كبرى، من بينها (مايكروسوفت) و(أمازون) و(أوراكل) و(ألفابت).

وتستضيف المنصة مجموعة واسعة من التطبيقات المرتبطة بالشؤون الإدارية والمالية، بما في ذلك أنظمة الموظفين والرواتب والخدمات اللوجستية والصيانة، إضافة إلى قواعد بيانات مرتبطة بالدفاع الجوي وتتبع الذخائر.

وأثر الاختراق على عدد من العمليات التقنية، إذ جرى تعليق خطط نقل بعض التطبيقات الإدارية إلى المنصة، إلى جانب إيقاف تحديثات لتطبيقات قيد التشغيل، بينما سُحبت صلاحيات إدارية من عدد من المستخدمين كإجراء احترازي.

وفي إطار الاستجابة للحادثة، طلبت القوات الجوية الأمريكية من القيادة السيبرانية الأمريكية إجراء تقييم شامل للأضرار المحتملة وتحديد ما إذا كان المهاجمون تمكنوا من الوصول إلى بيانات أو أنظمة إضافية.

ورغم المخاوف المثارة، لم تؤكد السلطات الأميركية حتى الآن حدوث أي تسرب للبيانات أو وصول غير مصرح به إلى معلومات تتعلق بعمليات الطائرات أو حركة قطع الغيار، فيما امتنعت القوات الجوية عن التعليق على الوضع الأمني للأنظمة المتأثرة.