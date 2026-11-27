بينما يستعد العالم لاستقبال عام 2027، تتسع خريطة الجوع في مناطق مختلفة من العالم، مع ملايين الأشخاص الذين يواجهون مستقبلاً غذائياً محفوفاً بالمخاطر، في ظل نزاعات لا تتوقف، وأسعار متصاعدة، وتقلبات مناخية تهدد المحاصيل ومصادر الرزق.

وفي تحذير جديد يعكس حجم الأزمة الإنسانية المتفاقمة، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، وبرنامج الأغذية العالمي، رصد 16 بؤرة ساخنة للجوع حول العالم، يُتوقع أن تشهد تدهوراً في مستويات الأمن الغذائي الحاد خلال الفترة الممتدة من ديسمبر 2026 حتى مايو 2027، مقارنة بـ13 بؤرة في التقرير السابق الصادر في يونيو الماضي.

ووضع التقرير السودان وجنوب السودان والصومال وشمال نيجيريا واليمن ضمن المناطق الأعلى إثارةً للقلق، في ظل تداخل عوامل الصراع والنزوح وانهيار سبل العيش وصعوبة وصول المساعدات الإنسانية، بما يرفع احتمالات تفاقم الجوع إلى مستويات كارثية في بعض المناطق.

السودان.. خطر المجاعة يلاحق النازحين

في السودان، تتشابك تداعيات الحرب مع تراجع الإنتاج الزراعي وتعطل الأسواق وطرق الإمداد، لتصبح القدرة على توفير الغذاء تحدياً يومياً لملايين السكان.

وحذر التقرير من استمرار خطر المجاعة في 13 منطقة بولايات شمال دارفور وجنوب كردفان حتى يناير 2027؛ وفق سيناريوهات محتملة لتفاقم الأوضاع، فيما تجاوزت مستويات سوء التغذية الحاد بالفعل عتبات المجاعة في مخيمين للنازحين بولاية جنوب دارفور.

ولا تقتصر المخاوف على نقص الغذاء، بل تمتد إلى تراجع قدرة المجتمعات النازحة على مواجهة الأزمة، بعدما استنزفت سنوات الصراع مواردها ومصادر دخلها، وأضعفت قدرتها على الحصول على الاحتياجات الأساسية.

من الصومال إلى اليمن.. أزمات تتجاوز حدود الغذاء

وفي الصومال، لا تزال مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد مرتفعة، خصوصاً بين النازحين، رغم تراجع خطر المجاعة مقارنة بالتقديرات السابقة، إذ تواجه مناطق بينها مدينة بيدوا أوضاعاً غذائية طارئة.

أما جنوب السودان، فتتفاقم فيه المخاوف بفعل العنف والنزوح والهشاشة الاقتصادية، فيما يظل شمال نيجيريا واليمن ضمن المناطق الخمس الأعلى إثارة للقلق، مع استمرار تأثير النزاعات في الإنتاج الزراعي وحركة التجارة وقدرة السكان على تأمين احتياجاتهم الغذائية.

وتكشف هذه الأزمات عن نمط متكرر؛ فحين تتعطل الزراعة وتُغلق الطرق وتتراجع الأسواق، لا يصبح نقص الغذاء مجرد أزمة إنتاج، بل يتحول إلى أزمة وصول وقدرة شرائية، يدفع ثمنها السكان الأكثر هشاشة.

16 بؤرة ساخنة.. وخريطة جديدة للجوع

ولم تقتصر التحذيرات على مناطق النزاعات التقليدية، إذ شهدت قائمة البؤر الساخنة إضافات جديدة، شملت تشاد والممر الجاف في أمريكا الوسطى وجنوب أفريقيا والمنطقة الشمالية الشرقية من أوغندا.

وتضم القائمة 16 بؤرة موزعة على النحو التالي:

الأعلى إثارة للقلق: السودان، جنوب السودان، الصومال، أجزاء من نيجيريا، واليمن.

مستويات قلق مرتفعة للغاية: أفغانستان، جمهورية الكونغو الديمقراطية، هايتي، والأراضي الفلسطينية.

بؤر ساخنة أخرى: تشاد، الممر الجاف في أمريكا الوسطى، مدغشقر، مالي، ميانمار، جنوب أفريقيا والمنطقة المحيطة بها، وشمال شرق أوغندا.

وفي المقابل، خرج لبنان من قائمة البؤر الساخنة، فيما لا تزال الأوضاع الغذائية في الأراضي الفلسطينية هشة، رغم التحسن المسجل في قطاع غزة عقب اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025، مع استمرار الاحتياجات الإنسانية الشديدة وتوقع تدهور الأمن الغذائي في الضفة الغربية.

«النينو» يدخل على خط الأزمة.. والمناخ يهدد المحاصيل

وبعيداً عن النزاعات، تبرز التغيرات المناخية باعتبارها عاملاً إضافياً قد يعمق الأزمة، مع تحذيرات من تأثير ظاهرة (النينو) في أنماط الأمطار ودرجات الحرارة خلال الأشهر المقبلة.

وتواجه مناطق في الجنوب الأفريقي وأمريكا الوسطى مخاطر الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، بما يهدد مواسم الزراعة والمحاصيل ومصادر دخل الأسر الريفية، بينما قد تشهد أجزاء من شرق أفريقيا أمطاراً غزيرة وفيضانات تزيد من خسائر الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية.

وفي الممر الجاف بأمريكا الوسطى، جاءت خسائر المحاصيل خلال الموسم الزراعي الأول لعام 2026 لتتجاوز 75% في مناطق عديدة، وسط مخاوف من نفاد المخزونات الغذائية وبدء موسم الشح الغذائي لعام 2027 في وقت مبكر.

أما في الجنوب الأفريقي، فتشير التقديرات إلى احتمال مواجهة نحو ثلاثة ملايين شخص مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد في زيمبابوي، و2.6 مليون في ملاوي، و1.8 مليون في موزمبيق خلال الأشهر المقبلة وحتى مارس 2027.

المساعدات تتراجع.. والجوع يتقدم

ولا تتوقف خطورة المشهد عند تزايد عدد المناطق المهددة، بل تمتد إلى تراجع التمويل الإنساني المخصص لمواجهتها؛ إذ كشف التقرير أن المساعدات الإنسانية الموجهة للأمن الغذائي والتغذية في الدول الخمس الأعلى إثارة للقلق انخفضت بنسبة 62% بين عامي 2022 و2025، من 5.1 مليار دولار إلى ملياري دولار.

ويمثل هذا التراجع تحدياً إضافياً أمام المنظمات الإنسانية، خصوصاً في المناطق التي تحتاج إلى تدخلات عاجلة لتوفير الغذاء والتغذية والرعاية الأساسية، إلى جانب حماية الإنتاج الزراعي ومصادر رزق السكان.

وفي مواجهة هذه المخاطر، دعت (فاو) وبرنامج الأغذية العالمي إلى التحرك المبكر وتكثيف المساعدات الإنسانية، وضمان وصولها الآمن إلى المحتاجين، مع دعم المزارعين وحماية المحاصيل والثروة الحيوانية قبل أن تتحول التوقعات المناخية إلى خسائر يصعب احتواؤها.

وبين الحروب التي تعطل وصول الغذاء، والمناخ الذي يهدد إنتاجه، والتمويل الذي يتراجع عن تلبية الاحتياجات، تبدو الأشهر المقبلة اختباراً حاسماً لقدرة المجتمع الدولي على احتواء الأزمة قبل أن تتحول بؤر الجوع الست عشرة إلى مشاهد أوسع من المجاعة والمعاناة الإنسانية.