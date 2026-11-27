أعلنت وزارة العمل والمعاشات البريطانية اليوم (الجمعة) تعليق عدد من خدماتها الإلكترونية مؤقتاً، عقب تعرض أنظمتها لما وصفته بـ«حادثة إلكترونية»، ما أدى إلى تعذر وصول المستخدمين إلى خدمات التقاعد والائتمان الشامل وطلبات إعانة ذوي الإعاقة، وسط تحقيقات لتحديد طبيعة الهجوم وأسبابه.

وقالت الوزارة إنها تعمل على معرفة مصدر الحادثة الإلكترونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تأثيرها على المستخدمين، موضحة أن تعليق بعض الخدمات جاء إجراءً احترازياً لحماية الأنظمة وضمان سلامتها.

وأكدت أن مدفوعات الإعانات الاجتماعية والمعاشات الدورية لم تتأثر بالواقعة، وأن المستحقين سيحصلون على أموالهم في المواعيد المعتادة، رغم الاضطرابات التي طالت بعض المنصات الرقمية التابعة لها.

تعطل خدمات المعاشات والإعانات الاجتماعية

وبحسب ما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، تعذر الوصول، حتى نحو الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت جرينتش (الجمعة)، إلى عدد من الخدمات الإلكترونية التابعة للوزارة.

وشملت الخدمات المتأثرة أنظمة التقديم على المعاشات التقاعدية، وبرنامج الائتمان الشامل (Universal Credit)، وإعانة الاستقلال الشخصي (PIP) المخصصة للأشخاص الذين يعانون إعاقات أو مشكلات صحية تؤثر في حياتهم اليومية.

كما شمل التعطل نظام «Tell Us Once»، الذي يتيح للمواطنين إبلاغ الجهات الحكومية بوفاة أحد الأشخاص من خلال إجراءً إلكتروني موحد، بدلاً من إخطار كل جهة حكومية على حدة.

ولم تحدد الوزارة موعداً متوقعاً لإعادة تشغيل الخدمات المتوقفة، كما لم تكشف حتى الآن عن طبيعة الحادث الإلكتروني أو ما إذا كان قد أدى إلى اختراق بيانات شخصية للمستخدمين.

هل تعرضت البيانات الشخصية للمواطنين للاختراق؟

وفي محاولة لاحتواء تداعيات الواقعة، قالت متحدثة باسم وزارة العمل والمعاشات إن الوزارة تتعاون بصورة وثيقة مع المركز الوطني للأمن السيبراني ومركز التنسيق الحكومي للأمن السيبراني، للتحقيق في الحادثة وإعادة الخدمات إلى العمل في أسرع وقت ممكن، مع تقليل الاضطرابات التي قد يتعرض لها المستخدمون.

وشددت الوزارة على ضرورة توخي الحذر من الرسائل الاحتيالية، مؤكدة أنها لن تطلب من المواطنين مطلقاً إرسال بياناتهم المصرفية عبر الرسائل أو الضغط على روابط للحصول على معلوماتهم البنكية.

ويأتي هذا التحذير في ظل مخاوف من استغلال الحوادث الإلكترونية لانتحال صفة المؤسسات الحكومية، ومحاولة الحصول على البيانات المالية والشخصية للمواطنين.

تحذيرات من تصاعد الهجمات الإلكترونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي

وتأتي الواقعة بالتزامن مع تحذيرات بريطانية من تزايد المخاطر التي تواجه البنية التحتية الرقمية، مع التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي وقدرتها على تعزيز أساليب الهجمات الإلكترونية.

وكان تقرير صادر عن المركز الوطني للأمن السيبراني البريطاني في وقت سابق من الشهر الجاري قد دعا المؤسسات والمنظمات إلى تعزيز دفاعاتها الرقمية، لمواجهة قدرات القراصنة المتزايدة مع تطور التكنولوجيا.

وحذر الرئيس التنفيذي للمركز، ريتشارد هورن، من وجود احتمالات حقيقية لحدوث ارتفاع غير مسبوق في عدد الحوادث السيبرانية، مع تزايد تعقيد الهجمات وتطور الأدوات المستخدمة لتنفيذها.

وفي الشهر الماضي، أجرت الحكومة البريطانية عمليات فحص لعدد من المواقع الإلكترونية، عقب اكتشاف ثغرة أمنية في لغة البرمجة «PHP» المستخدمة على نطاق واسع حول العالم.

وأثارت الثغرة تحركات دولية واسعة، مع تسابق المؤسسات والشركات للتحقق من مدى تأثر أنظمتها، والعمل على إصلاح الخلل قبل استغلاله في تنفيذ هجمات إلكترونية.

ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد طبيعة الحادثة التي استهدفت أنظمة وزارة العمل والمعاشات البريطانية، ومدى تأثيرها على بيانات المستخدمين، في وقت لم تؤكد فيه السلطات وقوع تسريب للمعلومات الشخصية أو اختراقها.