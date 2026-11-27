أدانت هيئة محلفين في بريطانيا رجلاً مصاباً بمرض الفصام، بمحاولة قتل 14 شخصاً خلال 3 هجمات منفصلة وقعت على مدار 24 ساعة، وانتهت بمجزرة طعن داخل قطار سريع متجه إلى العاصمة لندن، أسفرت عن إصابة 10 أشخاص، بينهم أحد أفراد طاقم القطار الذي تعرض لإصابات بالغة كادت تودي بحياته.

وقضت هيئة المحلفين، مساء (الخميس)، بإدانة أنتوني ويليامز، البالغ من العمر 33 عاماً، في جميع تهم الشروع في القتل الـ14 الموجهة إليه، بعد مداولات استمرت 16 ساعة و52 دقيقة، وجاءت معظم قرارات الإدانة بالإجماع.

وكان ويليامز قد اعترف بتنفيذ الهجمات، لكنه أنكر وجود نية لديه لقتل ضحاياه، فيما استمعت المحكمة خلال محاكمته أمام محكمة التاج في كامبريدج إلى أنه كان يعاني نوبة ذهان حادة نتيجة إصابته بالفصام وقت ارتكاب الجرائم.

3 هجمات دامية خلال 24 ساعة

وبدأت سلسلة الاعتداءات مساء 31 أكتوبر 2025، عندما استخدم ويليامز سكيناً لطعن صبي، وحاول طعن رجلين آخرين في مدينة بيتربورو، الواقعة على بعد نحو 75 ميلاً شمال العاصمة البريطانية.

وبعد ذلك، توجه إلى لندن، حيث طعن صبياً داخل أحد قطارات مترو الأنفاق في الساعات الأولى من صباح الأول من نوفمبر، قبل أن يعود مجدداً إلى بيتربورو ويمضي معظم ساعات النهار داخل منزله.

لكن الهجوم الأكثر خطورة وقع مساء اليوم نفسه، عندما استقل قطاراً سريعاً تابعاً لشركة «LNER» متجهاً إلى لندن، وبدأ في الاعتداء على الركاب وأحد أفراد الطاقم بسكين، خلال هجوم استمر نحو 5 دقائق.

وأسفر الاعتداء عن إصابة 10 أشخاص، بينهم 9 ركاب وأحد أفراد طاقم القطار، فيما نجا جميع المصابين من إصاباتهم.

أحد أفراد الطاقم واجه المهاجم بمقلاة

ومن بين أكثر الوقائع خطورة، تعرض سمير زيتوني، أحد أفراد طاقم القطار، لإصابات بالغة هددت حياته، بعدما حاول التصدي للمهاجم ومنعه من الوصول إلى مزيد من الركاب باستخدام مقلاة.

وتلقى زيتوني عدة طعنات، بينها 3 طعنات في الظهر، خلال محاولته الدفاع عن نفسه وعن الموجودين داخل القطار، ما تسبب في فقدانه كميات هائلة من الدماء، استدعت خضوعه لأربع عمليات نقل دم.

ولم يكن زيتوني الوحيد الذي حاول مواجهة المهاجم، إذ استخدم أحد الركاب محمصة خبز للتصدي له، بينما حاول آخرون إعاقة تقدمه باستخدام عربات نقل الأمتعة والحقائب.

وفي ظل حالة الرعب التي سيطرت على القطار، لجأ عدد كبير من الركاب إلى الاختباء داخل دورات المياه أو الاحتماء بأي أماكن آمنة تمكنوا من الوصول إليها، هرباً من هجمات ويليامز.

وقال المدعي العام كريستوفر باكستون أمام المحكمة إن المتهم طعن عدداً كبيراً من الأشخاص، وكان يسعى إلى إنهاء حياتهم بنية قاتلة، مستهدفاً إياهم في لحظات كانوا فيها عاجزين عن الدفاع عن أنفسهم ويشعرون بالخوف.

الشرطة توقف القطار وتعتقل المتهم

وأوقف سائق القطار الرحلة في محطة هانتينجدون، بالقرب من مدينة كامبريدج، بعدما تصاعدت الاعتداءات داخل العربات.

وعقب توقف القطار، استخدمت الشرطة مسدساً كهربائياً صاعقاً للسيطرة على ويليامز، قبل إلقاء القبض عليه داخل موقف السيارات التابع للمحطة.

ولم يدلِ المتهم بشهادته خلال المحاكمة، كما لم يحضر جلساتها من داخل قاعة المحكمة، إذ شارك عبر اتصال مرئي من مستشفى رامبتون، وهو مستشفى متخصص في الطب النفسي شديد الحراسة.

المحكمة تحسم الجدل بشأن المرض النفسي ونية القتل

وخلال المحاكمة، تمسك ويليامز بأنه لم يكن يقصد قتل ضحاياه، مستنداً إلى حالته النفسية وقت وقوع الاعتداءات، بعدما أوضحت المحكمة أنه كان يعاني نوبة ذهان حادة مرتبطة بمرض الفصام.

لكن القاضي أوضح لهيئة المحلفين، خلال توجيهاته القانونية، أن الإصابة بمرض نفسي لا تعني بالضرورة انتفاء نية القتل، مؤكداً أن الشخص المصاب بمرض عقلي، والذي يتصرف تحت تأثير نوبة ذهانية أو اعتقاد وهمي، قد يظل قادراً على تكوين نية القتل.

وبعد مداولات قاربت 17 ساعة، خلصت هيئة المحلفين إلى إدانة ويليامز في جميع تهم الشروع في القتل الـ14، لتُحسم بذلك المسؤولية الجنائية عن الهجمات الثلاث التي نفذها خلال يوم واحد تقريباً.