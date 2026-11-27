ألقت سلطات الهجرة والجمارك الأمريكية القبض على أرييل أنطونيو فيلاسكيز موراليس، في مدينة بوسطن، بعد أيام من فوزه بجائزة مليون دولار في يانصيب ولاية ماساتشوستس.

وأعلنت إدارة الهجرة والجمارك أن موراليس، وهو مواطن من السلفادور، أُوقف في 24 نوفمبر بمدينة إيست بوسطن. وقالت إنه دخل الولايات المتحدة عام 2013، وصدر بحقه أمر بالترحيل عام 2014، وإنه سيبقى رهن الاحتجاز إلى حين ترحيله.

وكان موراليس قد فاز بالجائزة عبر بطاقة يانصيب فورية اشتراها مقابل 10 دولارات، واختار الحصول على المبلغ دفعة واحدة، بقيمة 650 ألف دولار قبل الضرائب. ونشرت يانصيب ماساتشوستس صورته وهو يحمل شيكاً رمزياً بقيمة الجائزة.

ولم يتضح ما إذا كان نشر صورة الفائز وإعلان اسمه قد أسهما في تحديد مكانه، كما لم تُعلن السلطات ما إذا كان سيحتفظ بالجائزة.