أنجزت الصين، (الخميس)، حفر الجزء الواقع تحت نهر يانغتسي من المسار الأيمن لنفق هايتاي، الذي تصفه السلطات بأنه أطول نفق طريق سريع تحت الماء يُحفر بتقنية الدرع في العالم.

وذكرت شبكة «ECNS» أن آلة الحفر «جيانغهاي» وصلت إلى الضفة الجنوبية للنهر في مدينة تايتسانغ بمقاطعة جيانغسو، بعد حفر مقطع بطول 7.46 كيلومتر تحت النهر. ويبلغ طول الجزء المحفور بتقنية الدرع من المسار الأيمن 9.315 كيلومتر.

ويُعد النفق جزءاً من مشروع طريق سريع يبلغ طوله الإجمالي 39.07 كيلومتر، ويربط مدينة هايمين شمال النهر بتايتسانغ وتشانغشو جنوبه. ويتضمن المشروع مقطعاً تحت الماء بطول 11.185 كيلومتر، ويُصمم لاستيعاب ستة مسارات مرورية بسرعة تصميمية تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة.

وبحسب «ECNS»، بلغ قطر الحفر الأقصى للآلة 16.64 متراً، وواجهت أعمال الحفر ضغوطاً مائية مرتفعة وظروفاً جيولوجية معقدة، فيما يُتوقع أن يسهم المشروع عند اكتماله في تحسين الربط بين مدن دلتا نهر يانغتسي وتقليص أوقات التنقل.