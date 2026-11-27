أمرت محكمة في ولاية إسبيريتو سانتو البرازيلية بالحبس الاحتياطي للاعبين ديفيد كوريا دا فونسيكا، مهاجم فاسكو دا غاما، وهاينر ويليام مونجارديم كوردييرو، مدافع فيلا نوفا، للاشتباه بمحاولتهما التأثير على شهود في تحقيقات تتعلق بمنظمة إجرامية.

وأفادت تقارير صحفية برازيلية بأن القرار صدر ضمن عملية «A Tropa»، التي تحقق في شبهات تتعلق بالاتجار بالمخدرات والأسلحة وغسل الأموال، وارتباطات محتملة بمنظمة إجرامية.

وبحسب القرار القضائي، يُشتبه في أن اللاعبين عرضا أموالاً على شهود لتغيير إفاداتهم أو التوقف عن الإدلاء بأقوالهم، كما أشار إلى محادثات تضمنت بحث الاستعانة بأشخاص لسرقة هاتف إحدى الشهود. وأُلقي القبض على ديفيد في مركز تدريب ناديه في ريو دي جانيرو، فيما سلّم هاينر نفسه للسلطات في مدينة غويانيا.

وأكد نادي فيلا نوفا أن هاينر يتمسك ببراءته، فيما أعلن فاسكو دا غاما توفير الدعم القانوني لديفيد ومتابعة القضية. ولا تعني أوامر الحبس الاحتياطي صدور إدانة بحق اللاعبين، إذ لا تزال القضية قيد الإجراءات القانونية.