تجاوز متوسط درجة الحرارة العالمي للمرة الأولى درجتين مقارنة بفترة ما قبل الصناعة لمدة أسبوع كامل، بحسب تأكيد خدمة تغيّر المناخ التابعة لبرنامج «كوبرنيكوس» للاتحاد الأوروبي.

وبحسب البيانات، كانت درجات الحرارة من 18 حتى 24 نوفمبر أعلى بأكثر من درجتين من متوسط أيام المقارنة في الفترة من 1850 حتى 1900.

وقالت المسؤولة الإستراتيجية للمناخ في «كوبرنيكوس» سامانتا بيرجيس: «للمرة الأولى كان الطقس في العالم أعلى بأكثر من درجتين مقارنة بعصر ما قبل الصناعة على مدى سبعة أيام متتالية».

وبحسب «كوبرنيكوس»، كان يوم 23 نوفمبر أعلى حرارة في العالم بمقدار 2.25 درجة مقارنة بمتوسط يوم المقارنة في فترة ما قبل الصناعة.

وقالت «كوبرنيكوس»: «هذا رقم قياسي جديد للانحراف اليومي في درجة الحرارة، أي الفرق بين درجة الحرارة العالمية ومتوسطها لهذا الوقت من العام».

وبذلك تم تجاوز الرقم القياسي السابق المسجّل في 17 نوفمبر 2023، حين كانت الحرارة أعلى بمقدار 2.20 درجة مقارنة بيوم المقارنة في فترة ما قبل الصناعة.

وفي ظل هذه الأرقام القياسية، تدعو بيرجيس إلى خفض سريع لغازات الاحتباس الحراري الضارة بالمناخ، مبينة «سيأتي إل نينيو ثم يرحل، لكن الاحترار الكامن الناتج عن انبعاثات الغازات الدفيئة سيستمر، ما لم نخفض هذه الانبعاثات».