كشفت دراسة علمية حديثة أن الأشخاص الذين يواصلون ممارسة الأنشطة الذهنية والتعلم طوال حياتهم قد يكونون أقل عرضة للإصابة بمرض ألزهايمر، مقارنة بمن يمارسون هذه الأنشطة بمعدلات أقل.

ووجدت الدراسة، المنشورة في 11 فبراير 2026 في مجلة «Neurology» التابعة للأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب، أن الأشخاص الذين سجلوا أعلى مستويات من الأنشطة الذهنية طوال حياتهم كانوا أقل عرضة للإصابة بألزهايمر بنسبة 38%، وأقل عرضة للإصابة بالضعف الإدراكي البسيط بنسبة 36%، مقارنة بأصحاب المستويات الأدنى.

وشملت الدراسة 1939 شخصاً، بلغ متوسط أعمارهم نحو 80 عاماً، ولم يكونوا مصابين بالخرف عند بدء البحث، إذ تابع الباحثون حالتهم الصحية على مدى سنوات، مع تقييم مدى تعرضهم للأنشطة المحفزة للذهن خلال الطفولة ومنتصف العمر والسنوات اللاحقة.

وشملت الأنشطة الذهنية القراءة والكتابة وتعلم اللغات، إلى جانب استخدام المكتبات والاطلاع على الصحف والكتب وممارسة الألعاب التي تحفز التفكير.

وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين سجلوا أعلى مستويات من الإثراء الذهني طوال حياتهم تأخر لديهم ظهور مرض ألزهايمر بنحو خمس سنوات، مقارنة بأصحاب المستويات الأدنى، فيما تأخر ظهور الضعف الإدراكي البسيط بنحو سبع سنوات.

وأوضح الباحثون أن النتائج تشير إلى ارتباط الأنشطة الذهنية بصحة الدماغ مع التقدم في العمر، لكنها لا تثبت أن هذه الأنشطة وحدها تمنع الإصابة بألزهايمر، مؤكدين الحاجة إلى مزيد من الدراسات لفهم العلاقة بصورة أدق.