تسببت عاصفة قوية ضربت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، (الخميس)، في انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 920 ألف مشترك، وتأخير أكثر من ألفي رحلة جوية وإلغاء 428 رحلة، بالتزامن مع ذروة حركة السفر خلال عطلة عيد الشكر.

انقطاع واسع للكهرباء

وتسببت الرياح العاتية والأمطار الغزيرة في سقوط الأشجار وتضرر خطوط الكهرباء، فيما كانت ولايات بنسلفانيا وماريلاند وفرجينيا من بين الأكثر تضرراً، إذ سجلت مئات الآلاف من حالات انقطاع التيار الكهربائي.

رياح عاتية وفيضانات ساحلية

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية بأن سرعة هبات الرياح بلغت نحو 112 كيلومتراً في الساعة في بعض المناطق، فيما تسببت العاصفة في حدوث فيضانات بالمناطق الساحلية المنخفضة.

اضطراب حركة الطيران

وأظهرت بيانات موقع «فلايت أوير»، المتخصص في تتبع حركة الطيران، تأخير أكثر من ألفي رحلة جوية وإلغاء 428 رحلة، فيما طالت الاضطرابات عدداً من المطارات الرئيسية شرقي الولايات المتحدة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية تحسناً تدريجياً في الأحوال الجوية مع تحرك العاصفة نحو منطقة نيو إنغلاند، مع استمرار الرياح القوية في أجزاء من الساحل الشرقي اليوم (الجمعة).