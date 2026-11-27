كشفت المفوضية الأوروبية عن تعرّض بيانات مستخدمين في منصة «EU Academy» التعليمية لهجوم إلكتروني، أدى إلى انكشاف معلومات شخصية مرتبطة بحساباتهم، في حادثة أعادت تسليط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه المنصات الرقمية التابعة للمؤسسات الرسمية.

وشملت البيانات المتأثرة أسماء المستخدمين وعناوين بريدهم الإلكتروني، فيما لم تتحدد حتى الآن الحصيلة النهائية للحسابات التي طالها الحادث، أو نطاق المعلومات التي تمكّن المهاجمون من الوصول إليها. وتوفر منصة «EU Academy» خدمات تعليمية وتدريبية رقمية، ما يجعل حماية بيانات مستخدميها جزءاً أساسياً من متطلبات تشغيلها واستمرار الثقة بخدماتها.

وتبرز أهمية الحادثة في طبيعة البيانات المكشوفة، إذ يمكن استغلال الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني في محاولات انتحال الهوية أو إرسال رسائل احتيالية تستهدف أصحاب الحسابات.

كما تثير الواقعة تساؤلات بشأن مستوى الحماية المطبّق على المنصات التعليمية، خصوصاً تلك التي تتبع جهات رسمية وتستقبل بيانات المستخدمين عبر الإنترنت.

وتعيد الحادثة التأكيد على أهمية تعزيز أنظمة الحماية ومراقبة الأنشطة غير المعتادة، إلى جانب توعية المستخدمين بمخاطر الرسائل المشبوهة التي قد تستغل بياناتهم الشخصية.