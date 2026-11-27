تتراجع قدرة بعض الأشخاص على الرؤية بوضوح خلال ساعات الليل، خصوصاً أثناء قيادة السيارات أو الانتقال من الأماكن المضيئة إلى المناطق المظلمة، ما قد يؤثر في سلامتهم وقدرتهم على ممارسة الأنشطة اليومية.

وترتبط الرؤية الليلية بوظائف الخلايا العصوية في شبكية العين، التي تؤدي دوراً أساسياً في الإبصار تحت ظروف الإضاءة المنخفضة، فيما قد تؤثر اضطرابات الشبكية في قدرة العين على التكيّف مع الظلام.

ويبرز إعتام عدسة العين ضمن الأسباب المحتملة لضعف الرؤية الليلية، خصوصاً مع التقدّم في العمر، إذ قد يعاني المصابون زيادة الحساسية تجاه أضواء السيارات وصعوبة تمييز التفاصيل في الطرق المظلمة.

كما تشمل الأسباب المحتملة اضطرابات تصحيح النظر ونقص فيتامين «أ» وبعض أمراض الشبكية الوراثية، فيما تختلف الأعراض تبعاً لطبيعة الحالة وشدتها.

ويستدعي تراجع الرؤية الليلية بصورة مستمرة إجراء فحص شامل للعين، مع تجنّب القيادة ليلاً عند تأثر القدرة على رؤية الطريق بوضوح، وعدم تناول المكملات الغذائية دون تقييم طبي، إذ يعتمد العلاج على تحديد السبب الأساسي للمشكلة.