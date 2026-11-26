أوضحت الحكومة الدنماركية اليوم، أن قراصنة إلكترونيين اخترقوا السجل الوطني واطّلعوا على البيانات الشخصية لـ11 ألف شخص، بعد شهرين من هجوم إلكتروني ضخم آخر استهدف البيانات. وقالت الشرطة في بيان: إنها أوقفت شاباً يبلغ 18 عاماً ووضعته قيد الحبس الاحتياطي «بشبهة دخوله إلى نظام السجل المدني دون تصريح، حيث تمكن من الحصول على 11 ألف رقم تعريفي».

وكانت السلطات الدنماركية قالت إنها حدّثت أنظمتها الأمنية منذ الهجوم السابق في مطلع أكتوبر عندما تم الوصول إلى بيانات 8.8 ملايين شخص بشكل غير قانوني. وأفادت وزارة الشؤون الرقمية أنه على الرغم من ذلك، فإن «إدارة نظام التسجيل المدني اكتشفت خرقاً أمنياً جديداً، وأن جهة غير مصرح لها اطلعت على بيانات نظام التسجيل المدني».

ولم يتم بعد التعرّف على منفّذي عملية الاختراق الأخيرة ولا تلك التي وقعت في أكتوبر.