تتحول الأسواق والمتاجر الإلكترونية حول العالم، مع حلول الجمعة الأخيرة من نوفمبر، إلى ساحة واسعة للمنافسة على استقطاب المتسوقين، عبر عروض وتخفيضات تستهدف ملايين المستهلكين. ويأتي موسم «الجمعة السوداء»(Black Friday)هذا العام في 27 نوفمبر، وسط توسع كبير في التجارة الإلكترونية، وتحول المناسبة من يوم للتسوق داخل المتاجر إلى موسم تجاري يمتد لأسابيع.

لكن وراء هذا الاسم الذي يرتبط اليوم بالعروض المغرية والخصومات الكبيرة، حكاية مختلفة تماماً؛ إذ لم تكن بدايته احتفالاً بالتسوق أو الأرباح، بل ارتبطت بالفوضى والازدحام المروري في شوارع مدينة أمريكية.

من أين جاءت تسمية الجمعة السوداء؟

تعود جذور التسمية إلى مدينة فيلادلفيا الأمريكية خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي، عندما استخدمت الشرطة تعبير «الجمعة السوداء» لوصف الفوضى والازدحام الشديد الذي تشهده المدينة في اليوم التالي لعيد الشكر الأمريكي.

وكانت الشوارع تستقبل أعداداً كبيرة من المتسوقين والزوار، بالتزامن مع مباراة كرة القدم السنوية بين الجيش والبحرية الأمريكية، ما تسبب في اختناقات مرورية وضغط كبير على رجال الشرطة، الذين اضطروا إلى العمل لساعات إضافية للتعامل مع الحشود والمخالفات.

وبحلول عام 1961، أصبح المصطلح متداولاً في فيلادلفيا، حتى إن بعض التجار حاولوا استبداله بتسمية «الجمعة الكبيرة» للتخلص من دلالاته السلبية، لكن الاسم استمر وانتشر لاحقاً في أنحاء الولايات المتحدة.

كيف تحولت الفوضى إلى موسم للأرباح؟

مع مرور الوقت، أعاد تجار التجزئة تقديم المناسبة بصورة مختلفة، مستفيدين من تزامنها مع بداية موسم التسوق لعيد الميلاد ورأس السنة، وبدأت المتاجر في طرح تخفيضات واسعة لجذب المستهلكين وتحفيزهم على الشراء.

وفي ثمانينيات القرن الماضي، انتشر تفسير تجاري للاسم يرتبط بالمحاسبة؛ إذ تُسجل الخسائر تقليدياً بالحبر الأحمر، بينما تسجل الأرباح بالحبر الأسود، وأصبح اليوم يُقدم باعتباره الفترة التي تنتقل فيها المتاجر إلى تحقيق الأرباح بعد فترات من المصروفات والخسائر.

ورغم شيوع هذا التفسير، فإنه لم يكن الأصل التاريخي للتسمية، بل جاء لاحقاً ضمن محاولات تقديم المناسبة بصورة إيجابية.

لماذا ينتظر المستهلكون الجمعة السوداء؟

تكتسب المناسبة أهميتها من حجم العروض التي تقدمها المتاجر في قطاعات متعددة، تشمل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والتلفزيونات والأجهزة المنزلية والملابس ومستحضرات التجميل والألعاب.

وتستغل العلامات التجارية المناسبة لتصريف المخزون، وجذب عملاء جدد، وزيادة المبيعات قبل نهاية العام، فيما ينظر إليها المستهلكون باعتبارها فرصة لشراء منتجات مؤجلة أو اقتناء احتياجاتهم بأسعار أقل.

ومع توسع المنافسة، لم تعد التخفيضات مقتصرة على المتاجر الكبرى، بل امتدت إلى منصات التجارة الإلكترونية، التي أتاحت للمستهلك مقارنة المنتجات والأسعار والشراء دون الحاجة إلى زيارة الأسواق.

الاثنين الإلكتروني.. منافس أم امتداد للجمعة السوداء؟

لم تتوقف تطورات موسم التخفيضات عند الجمعة السوداء، إذ ظهرت مناسبة أخرى تحمل اسم «الاثنين الإلكتروني» (Cyber Monday)، وبدأت في الولايات المتحدة عام 2005، بهدف تشجيع المستهلكين على التسوق عبر الإنترنت.

وجاءت الفكرة في وقت كان فيه التسوق التقليدي يسيطر على الجمعة السوداء، بينما بدأت المتاجر الإلكترونية تبحث عن مناسبة مستقلة لجذب المشترين عبر مواقعها.

ويحل الاثنين الإلكتروني في أول يوم اثنين بعد عيد الشكر الأمريكي، ويوافق هذا العام 30 نوفمبر، بعد ثلاثة أيام من الجمعة السوداء.

وكانت العروض في بدايتها تركز على المنتجات التقنية والإلكترونيات، لكنها توسعت لاحقاً لتشمل الأزياء والأجهزة المنزلية ومستحضرات التجميل وغيرها من السلع.

ومع تطور التجارة الإلكترونية، تداخلت المناسبتان، وأصبحت متاجر كثيرة تقدم عروض الجمعة السوداء عبر الإنترنت أيضاً، فيما تستمر التخفيضات خلال الأيام التالية، لتتحول المناسبة إلى موسم تسوق متكامل.

من يوم واحد إلى موسم يمتد لأسابيع

شهدت الجمعة السوداء تحولاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة؛ فلم تعد المتاجر تنتظر يوم الجمعة لبدء عروضها، بل أصبحت تطلق حملات ترويجية مبكرة خلال نوفمبر، وتقدم تخفيضات تمهيدية قبل الموعد الرسمي، ثم تمدد العروض حتى الاثنين الإلكتروني وما بعده.

وتشير تقارير إعلامية أمريكية حديثة إلى أن المناسبة تحولت تدريجياً من يوم تسوق مكثف إلى موسم يمتد لأسابيع، مع انتقال جزء كبير من المنافسة والمشتريات إلى المنصات الرقمية.

وأصبحت الفترة الممتدة من عيد الشكر حتى الاثنين الإلكتروني تُعرف تجارياً باسم «الأيام الخمسة الكبرى للتسوق» (Cyber Five)، في إشارة إلى الأيام الخمسة التي تشهد نشاطاً تجارياً مكثفاً.

هل كل التخفيضات حقيقية؟

رغم الإغراءات التي تقدمها المتاجر خلال الموسم، فإن ارتفاع نسب الخصم المعلنة لا يعني بالضرورة أن المستهلك يحصل على أفضل سعر؛ إذ قد تستخدم بعض المتاجر أسعاراً مرجعية مرتفعة لإظهار التخفيض بصورة أكبر، أو ترفع أسعار بعض المنتجات قبل طرح العروض.

وتبرز أهمية مقارنة الأسعار قبل الشراء، ومراجعة سجل أسعار المنتج إن أمكن، والتحقق من سمعة المتجر وتكاليف الشحن وسياسات الاستبدال والاسترجاع، خصوصاً عند التسوق عبر الإنترنت.

وهكذا، تحولت «الجمعة السوداء» من وصف أطلقته الشرطة على يوم مزدحم وفوضوي في شوارع فيلادلفيا، إلى واحدة من أبرز المناسبات التجارية عالمياً، وأصبحت مؤشراً مهماً على تغير سلوك المستهلكين وتطور التجارة التقليدية والإلكترونية.