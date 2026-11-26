بدأ سائقو مترو أنفاق لندن، اليوم، إضراباً عن العمل، تسبب في اضطرابات واسعة في شبكة النقل بالعاصمة البريطانية. وأفادت هيئة النقل في لندن بأن أعضاء نقابة عمال السكك الحديدية والبحرية والنقل (RMT) بدأوا الإضراب عند منتصف النهار، على أن يستمر حتى نهاية (الجمعة)، بسبب خلاف بشأن تغييرات مقترحة على أنماط العمل.

وتوقفت خدمات خط «سيركل» طوال اليوم، فيما بدأت الخدمات على خطوط أخرى بالتراجع ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً، ومن المتوقع توقف جميع قطارات مترو الأنفاق بعد الساعة التاسعة مساءً. ومن المنتظر أن تبدأ الخدمات بالعودة تدريجياً نحو الساعة السابعة صباح (الجمعة)، مع استمرار توقف خطوط «سيركل» و«بيكاديلي» و«واترلو آند سيتي» حتى منتصف النهار، فيما تتوقع الهيئة عودة الخدمة إلى طبيعتها قرابة الساعة السادسة مساءً. ومن المقرر تنفيذ سبعة إضرابات إضافية بين 17 ديسمبر و25 فبراير القادمين، فيما تستمر خدمات خط «إليزابيث» وقطارات (DLR) و«لندن أوفرغراوند» والحافلات بصورة طبيعية، مع توقع زيادة أعداد الركاب.