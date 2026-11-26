كشفت صور حديثة التقطتها مهمة (هيرا) التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية عن الآثار التي خلفها الاصطدام المتعمد لمركبة (دارت) التابعة لناسا بكويكب (ديمورفوس)، في تجربة تعد الأولى من نوعها لاختبار إمكانية تغيير مسار الأجرام الفضائية التي قد تهدد الأرض مستقبلاً.

وأظهرت الصور تغيرات واضحة في أحد جوانب الكويكب البالغ قطره نحو 151 متراً، إلى جانب انتشار مئات الصخور والحطام حول سطحه، بينما بدت منطقة الاصطدام متأثرة بشكل كبير نتيجة القوة الهائلة للضربة التي تعرض لها عام 2022.

وأوضح الباحث الرئيسي في مهمة (هيرا)، باتريك ميشيل، أن الاصطدام خلّف فوهة كبيرة وأحدث تغييرات ملحوظة في بنية السطح، لكنه لم يؤدِ إلى تدمير الكويكب أو تفككه، مشيراً إلى وجود تكوينات غامضة داخل منطقة الاصطدام لا تزال تخضع للدراسة والتحليل.

كما رصد العلماء تغيراً في نمط دوران (ديمورفوس)، إذ لم يعد يدور بصورة منتظمة حول محور ثابت كما كان قبل الاصطدام، وهو ما يطرح أسئلة علمية جديدة حول كيفية استجابة الكويكبات للقوى الخارجية ومحاولات تغيير مساراتها.

ومن المقرر أن تواصل مهمة (هيرا) دراسة الكويكب عبر إطلاق قمرين صناعيين صغيرين لمعاينة سطحه عن قرب وتحليل كثافته وتركيبته الداخلية، في محاولة لفهم أسباب صموده أمام الاصطدام وعدم تحوله إلى شظايا متناثرة.

وتأتي هذه الأبحاث ضمن الجهود الدولية الرامية إلى تطوير تقنيات الدفاع الكوكبي، بعدما نجحت مركبة (دارت) التابعة لناسا في تقليص مدة دوران (ديمورفوس) حول الكويكب الأكبر (ديديموس) بنحو 33 دقيقة خلال التجربة التاريخية.

ويأمل العلماء أن تسهم النتائج الجديدة في تعزيز فهمهم لمدى فاعلية الاصطدامات الموجهة كوسيلة لحماية الأرض من أي كويكبات قد تشكل خطراً عليها مستقبلاً، فيما تواصل وكالة الفضاء الأوروبية استعداداتها لمهمات أخرى، من بينها مهمة (رامسيس) المقرر أن تواكب مرور الكويكب (أبوفيس) بالقرب من الأرض عام 2029.