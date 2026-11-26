تلقى مجلس الوزراء المصري تبرعات بقيمة 30 مليون جنيه من ثلاثة رجال أعمال، بواقع 10 ملايين جنيه من كل منهم، لمساندة أسر ضحايا ومصابي حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق، والمساهمة في تخفيف تداعيات الحادث.

وقال المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، إن هشام طلعت مصطفى وأحمد عز وياسين منصور بادروا بتقديم التبرعات، في إطار مبادرات من ممثلي مجتمع الأعمال لدعم جهود الدولة في مساندة المتضررين من الحادث.

وأضاف أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وجه الشكر إلى رجال الأعمال الثلاثة على مبادرتهم، وكلف وزارة التضامن الاجتماعي بتولي إجراءات تسليم التبرعات إلى مستحقيها من أسر الضحايا والمصابين.

وتأتي هذه المبادرات في أعقاب الحريق الذي اندلع أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق، وأثار تحركاً حكومياً لتوفير الرعاية الطبية للمصابين ومساندة أسر الضحايا، وسط دعوات لتضافر جهود مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتخفيف آثار الحادث.

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الحصيلة النهائية لحادثة اشتعال سيارة نقل محملة بمواد بترولية أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق، أسفل محور روض الفرج بمحافظة الجيزة، مؤكدة وفاة 31 شخصاً وإصابة 26 آخرين، في الحادث الذي تسبب في اشتعال عدد من السيارات.

وقال مدبولي، خلال تفقده الحالة الصحية للمصابين بمستشفى الشيخ زايد، إن الحكومة ستدعو البنوك ورجال الأعمال للمساهمة في تقديم تعويضات استثنائية لأسر المتوفين، مؤكداً أن وزيرة التضامن الاجتماعي ستتولى التنسيق مع مختلف الجهات لضمان تقديم أقصى دعم ممكن للمتضررين.

وأضاف أن التعويضات، مهما بلغت قيمتها، لا يمكن أن تجبر الألم الذي لحق بأسر الضحايا والمصابين، مشدداً على أن الحادث يستدعي تضامن الدولة والمجتمع المدني ورجال الأعمال، إلى جانب تقديم الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية للمتضررين.

وأوضح رئيس الوزراء أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة منذ اللحظة الأولى للحادث بسرعة تقديم الرعاية للمصابين وأسر المتوفين، لافتاً إلى أن أجهزة الدولة تحركت فور وقوع الحريق، مع تفعيل غرفة الأزمات المركزية وغرف العمليات بالوزارات والجهات المعنية لمتابعة التطورات.